Νέα πτώση για το πετρέλαιο με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ

Το Brent υποχωρεί 1,4%, στα 109,76 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate χάνει 1,3%, στα 102,79 δολάρια.

Διευρύνει τις απώλειές του την Τετάρτη το πετρέλαιο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εκ νέου ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει «πολύ γρήγορα», αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το αποτέλεσμα των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς συνεχίζεται η αναστάτωση στην ενεργειακή προσφορά στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν θέλει πολύ μία συμφωνία. Έχουν κουραστεί» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ απείλησε ξανά με στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, δίνοντας στη χώρα «2-3 ημέρες» για να καταλήξει σε συμφωνία. Ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη F-35 εάν οδηγηθούν ξανά σε σύγκρουση, «με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις».

Τα futures του αργού Brent υποχωρούν 1,4%, στα 109,76 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate χάνουν 1,3%, στα 102,79 δολάρια. «Οι τιμές είναι πιθανό να εξακολουθούν να παρουσιάζουν κάποια ανοδική δυναμική, ακόμη και αν ολοκληρωθεί μια συμφωνία, δεδομένου ότι η προσφορά πιθανότατα δεν θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα αμέσως», τόνισε ο ερευνητικός αναλυτής της LSEG, Eμρίλ Τζαμίλ.

Η Citi αναμένει ότι η τιμή του «μαύρου χρυσού» θα αυξηθεί στα 120 δολάρια το βαρέλι βραχυπρόθεσμα, τονίζοντας ότι οι αγορές ενέργειας υποτιμούν τον κίνδυνο παρατεταμένης διακοπής της προσφοράς. Ομοίως, οι αναλυτές της PVM ανέφεραν ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα. «Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε τελευταία, οι παράγοντες της αγοράς είναι συγκριτικά αδιάφοροι (ή εφησυχασμένοι) για το τι μπορεί να φέρει η σύγκρουση», υπογράμμισε η PVM.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, δύο υπερδεξαμενόπλοια αναχώρησαν από τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, ενώ ένα άλλο ετοιμάζεται να διαπλεύσει μετά από αναμονή άνω των δύο μηνών με 6 εκατ. βαρέλια αργού Μέσης Ανατολής. Ο αριθμός των τάνκερ που διασχίζουν το -κρίσιμης σημασίας για τη ναυτιλία- σημείο, παραμένει πολύ κάτω από τα περίπου 130 πλοία που περνούσαν καθημερινά πριν από τον πόλεμο.

Για να καλύψουν το έλλειμμα προσφοράς, οι μεγάλες χώρες βασίζονται σε εμπορικά και στρατηγικά αποθέματα. Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα κατά περίπου 3,4 εκατ. βαρέλια, ενώ και τα αποθέματα καυσίμων επίσης μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Σε μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης κρίσης εφοδιασμού, η Βρετανία έχει αμβλύνει τις κυρώσεις για να επιτρέψει τις εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών που διυλίζονται στο εξωτερικό από ρωσικό αργό πετρέλαιο.