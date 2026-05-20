Λιβάνιος: Να δούμε ποιο εκλογικό σύστημα ταιριάζει καλύτερα

Για την πιθανότητα αλλαγής του εκλογικού συστήματος μίλησε ο Θοδωρής Λιβάνιος, υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο ετήσιο Συνέδριο με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός, αφού υποστήριξε ότι πρέπει να δούμε ποιο εκλογικό σύστημα θα ταίριαζε καλύτερα στην Ελλάδα, υπενθύμισε ότι «η συζήτηση για ένα μικτό σύστημα, όπως το γερμανικό, δεν είναι καινούρια», καθώς είχε γίνει και στο παρελθόν.

«Σίγουρα ένα μικτό σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει ορισμένες λύσεις, αλλά έχει μια σειρά λεπτομερειών που πρέπει να εξεταστούν […] Θέλει μεγάλη μελέτη, μεγάλη προσοχή», πρόσθεσε, αφενός αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, αφετέρου εστιάζοντας στη μελέτη των λεπτομερειών.

Στο ίδιο πλαίσιο, δήλωσε ότι «το μικτό εκλογικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα εκλογής ενός βουλευτή σε μια μονοεδρική εκλογική περιφέρεια και την ίδια στιγμή δίνει τη δυνατότητα εκλογής κυρίως σε επίπεδο περιφερειών χωρίς σταυρό». «Δίνει βουλευτές δύο ταχυτήτων», σχολίασε, παράλληλα, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο σύστημα έχει ως στόχο να κάνει πιο απλή τη δυνατότητα εκλογής ενός βουλευτή.

Κληθείς να σχολιάσει τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, εξέφρασε την άποψη ότι αποτελούν εργαλεία, τα οποία ούτε πρέπει να δαιμονοποιούνται, ούτε να θεοποιούνται, ιδίως «όταν αυτό γίνεται από κάποιους α λα καρτ».

Ερωτηθείς για τον κίνδυνο του πολιτικού κατακερματισμού, όπως είχε γίνει τον Μάιο του 2012, ο κ. Λιβάνιος ξεκαθάρισε ότι σήμερα «η κατάσταση είναι λίγο πιο διαφορετική», διαμηνύοντας ότι «η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα πάμε σε κάτι τέτοιο». Παρατήρησε δε, ότι «έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό με ένα πιο κυρίαρχο κόμμα που έχει μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμμα». Αυτό, αναγνώρισε, δυσκολεύει και τη στρατηγική της ΝΔ γιατί δεν ξέρει ποιος είναι ο μείζον αντίπαλος.