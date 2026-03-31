Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ακρίβεια και την πορεία διαμόρφωσης των τιμών ενόψει Πάσχα. Θα συμμετάσχουν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Νέας Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με το ertnews.gr, δεν πρόκειται για την πρώτη σύσκεψη που πραγματοποιείται για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ιδιαίτερα από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ακρίβεια δεν είναι ζήτημα ενός μόνο υπουργείου, γι’ αυτό και υπάρχει συνεχής συντονισμός μεταξύ των υπουργείων Ανάπτυξης, Ενέργειας και Οικονομικών.

Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε σήμερα εκτεταμένους και στοχευμένους ελέγχους για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μεικτού περιθωρίου κέρδους σε βασικούς κλάδους της αγοράς τροφίμων. Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος σε: 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και σε περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών.