Μίνι ανασχηματισμός στην Ισπανία: Ο υπουργός Οικονομικών ανέλαβε και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έδωσε «προαγωγή» στον υπουργό Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο, τον οποίο διόρισε σήμερα αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, στη θέση της Μαρία Χεσούς Μοντέρο, που θα είναι υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές της Ανδαλουσίας.

Ο Κάρλος Κουέρπο, 45 ετών, έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε «άγγελο καλών ειδήσεων» για την Ισπανία, καθώς η οικονομία της χώρας αναπτύσσεται δυναμικά και πέρυσι κατέγραψε ανάπτυξη 2,8%.

Η Μοντέρο, που ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από τα τέλη του 2023 και υπουργός Προϋπολογισμού από το 2018, αποχωρεί από την κυβέρνηση για να θέσει υποψηφιότητα, με το Σοσιαλιστικό κόμμα, στις περιφερειακές εκλογές της Ανδαλουσίας, που θα διεξαχθούν στις 17 Μαΐου.

Η 60χρονη Μοντέρο «ήταν στυλοβάτης αυτής της κυβέρνησης» και «έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οικονομική επιτυχία μας», σχολίασε ο Σάντσεθ.

Ο Αρκάντι Εσπάνια, 51 ετών, μέχρι σήμερα υφυπουργός Περιφερειακής πολιτικής, θα αναλάβει υπουργός Προϋπολογισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

