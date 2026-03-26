Σύνοδος Κορυφής G7 με απουσία της Κίνας

Η Γαλλία θα φιλοξενήσει τους ηγέτες της Ινδίας, της Νότιας Κορέας, της Βραζιλίας και της Κένυας στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7), που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο στο Εβιάν-λε-Μπεν, μία κίνηση που το Παρίσι λέει πως αποσκοπεί στη διεύρυνση της υποστήριξης του στόχου του για διόρθωση των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών.

Στον πυρήνα της ώθησης τη Γαλλίας είναι μια κίνηση προκειμένου να αποτραπεί μια «μαζική οικονομική κρίση» κάνοντας έκκληση στην Κίνα (η οποία θα απουσιάζει) να ενισχύσει την εσωτερική ζήτηση και να μειώσει τις αποσταθεροποιητικές εξαγωγές της, και καλώντας τις ΗΠΑ να μειώσουν τα ελλείμματά τους και την Ευρώπη να παράγει περισσότερο και να αποταμιεύει λιγότερο.

Διαβάστε ακόμα: Οι χώρες της G7 ζητούν από το Ιράν να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Αυτές οι μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες κινδυνεύουν να επισκιαστούν, ωστόσο, από πιο άμεσες πιέσεις, με τη σύνοδο κορυφής να πραγματοποιείται στο υπόβαθρο ενός ενεργειακού σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ η σημασία της ίδιας της G7 αμφισβητείται όλο και περισσότερο.

«Δεν ξέρουμε πού θα βρίσκεται η κρίση στο Ιράν μέχρι τον Ιούνιο», δήλωσε ένας σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. «Ωστόσο εξελίσσεται, και θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τις ενεργειακές και οικονομικές συνέπειές της».

Η Κίνα δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου και εξακολουθεί να αμφισβητεί τη νομιμότητα της G7 ως «λέσχης πλουσίων χωρών», δήλωσαν Γάλλοι αξιωματούχοι.

Η Γαλλία, που προσπάθησε να προσκαλέσει το Πεκίνο σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα «δεσμεύσει» την Κίνα μέσω ξεχωριστών διαύλων, δήλωσε ένας αξιωματούχος, προσθέτοντας πως είναι επίσης προς το συμφέρον της Κίνας να αποφύγει μια αντιπαράθεση.

«Ο κίνδυνος για την Κίνα είναι να δει τις παγκόσμιες αγορές, και τις ευρωπαϊκές αγορές, να κλείνουν γι΄ αυτήν», είπε ο αξιωματούχος.

«Αντίθετα, οι χώρες που έχουν προσκληθεί είναι όλες δημοκρατίες και οικονομίες της αγοράς που τηρούν τους κανόνες της διεθνούς συνεργασίας», πρόσθεσε.

Ένας παράγοντας που προστίθεται στην αβεβαιότητα είναι το αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από τον οποίο η χρησιμοποίηση των δασμών έχει αναστατώσει φίλους και εχθρούς, καθώς και τις παγκόσμιες αγορές, θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής.

«Δεν θα κάνω οποιαδήποτε πρόβλεψη, αλλά αν ο Τραμπ δεν έρθει, αυτό είναι επίσης λογικό- είναι μια νέα διεθνής πραγματικότητα και θα πρέπει να οργανωθούμε αναλόγως», είπε ο αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ