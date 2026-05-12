Porsche: Πάνω από 500 απολύσεις και λουκέτο σε τρεις θυγατρικές λόγω κρίσης στην ηλεκτροκίνηση

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία κλείνει τρεις θυγατρικές και περικόπτει πάνω από 500 θέσεις εργασίας λόγω κρίσης στα ηλεκτρικά οχήματα.

Η Porsche προχωρά σε περισσότερες από 500 περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο τριών θυγατρικών εταιρειών, σε μία προσπάθεια να περιορίσει το κόστος και να επαναφέρει την εστίασή της στην κύρια δραστηριότητα της, τα πολυτελή σπορ αυτοκίνητα. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει τη λειτουργία των θυγατρικών Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH και Cetitec GmbH, επηρεάζοντας συνολικά περισσότερους από 500 εργαζομένους σε Γερμανία και Κροατία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δρ. Michael Leiters, δήλωσε πως η Porsche «πρέπει να επανεστιάσει στις βασικές της δραστηριότητες», χαρακτηρίζοντας τις περικοπές «αναγκαία βάση για μια επιτυχημένη στρατηγική αναδιάρθρωση». Η μεγαλύτερη μείωση προσωπικού αφορά την Porsche eBike Performance, η οποία ανέπτυσσε συστήματα κίνησης για ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλών επιδόσεων. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι «ριζικά αλλαγμένες συνθήκες της αγοράς» στον τομέα των e-bikes οδήγησαν στην απόφαση για παύση της δραστηριότητας. Περίπου 360 εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις του Ottobrunn και του Ζάγκρεμπ επηρεάζονται από το κλείσιμο. Παρά την αποχώρηση από την ανάπτυξη κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων, η Porsche θα συνεχίσει να διαθέτει στην αγορά ποδήλατα με το εμπορικό της σήμα, τα οποία κατασκευάζονται από τη γερμανική εταιρεία Rotwild.

Την ίδια στιγμή, η Cellforce Group, που είχε δημιουργηθεί για την ανάπτυξη μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, οδηγείται επίσης σε κλείσιμο, με περίπου 50 εργαζόμενους να επηρεάζονται. Σύμφωνα με την Porsche, η δραστηριότητα δεν διαθέτει πλέον «βιώσιμη μακροπρόθεσμη προοπτική» στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της εταιρείας. Αντίστοιχα, η Cetitec GmbH, που ανέπτυσσε λογισμικό επικοινωνίας δεδομένων για την Porsche και τον όμιλο Volkswagen, θα σταματήσει τη λειτουργία της λόγω αλλαγών στις ανάγκες της αγοράς και μετατόπισης των τεχνολογικών προτεραιοτήτων. Από την απόφαση επηρεάζονται περίπου 90 εργαζόμενοι.

Οι νέες περικοπές έρχονται να προστεθούν σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που είχε ήδη ανακοινώσει η Porsche από πέρυσι, το οποίο περιλάμβανε 1.900 απολύσεις. Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα αποδείχθηκε χαμηλότερη των προσδοκιών, παρά τις μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποίησε τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, οι αυξημένοι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές αυτοκινήτων και η πτώση των πωλήσεων στην Κίνα έχουν επιβαρύνει σημαντικά την κερδοφορία της.

Στο πλαίσιο της αλλαγής στρατηγικής, η Porsche επιβραδύνει τη μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση. Πρόσφατα, η εταιρεία προχώρησε και στην πώληση της συμμετοχής της στην Bugatti Rimac, συνεχίζοντας την αποχώρηση από δραστηριότητες που δεν θεωρούνται πλέον στρατηγικής σημασίας.

