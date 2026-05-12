Αντιδράσεις Κίνας για τις πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ στην Ταϊβάν

Το Πεκίνο δηλώνει σταθερά αντίθετο σε οποιαδήποτε στρατιωτική ενίσχυση της Ταϊβάν από τις ΗΠΑ.

Η Κίνα επαναλαμβάνει ότι είναι αντίθετη με οποιαδήποτε πώληση όπλων στην Ταϊβάν αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο αυτήν την εβδομάδα.

«Η αντίθεση της Κίνας στην πώληση όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην κινεζική περιοχή της Ταϊβάν είναι σταθερή και αμετάκλητη», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. Αντιδρώντας στην δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά της η Ταϊβάν εξέφρασε την επιθυμία «ενίσχυσης της συνεργασίας» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον βασικό της σύμμαχο στον τομέα της ασφάλειας.

«Επίσης θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την συνεργασία με την αμερικανική πλευρά και να αναπτύσσουμε αποτελεσματικές αποτρεπτικές ικανότητες για να διατηρήσουμε από κοινού την ειρήνη και την σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊβάν Χσιάο Κουάνγκ-γουέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ