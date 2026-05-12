Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τα τέλη του έτους - Θα δοθούν 297 εκατ. εντός Μαΐου

Στα 2,231 δισ. ευρώ για 600.000 δικαιούχους εκτιμώνται οι συνολικές πληρωμές προς τον αγροτικό τομέα το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.
Συγκεκριμένα, το α' εξάμηνο εκτιμάται ότι θα κατανεμηθούν 1,065 δισ. ευρώ, με 400.154 μοναδικούς δικαιούζους και το β΄εξάμηνο 1,166 δισ. ευρώ, με 575.000 μοναδικούς δικαιούχους.
Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών
Για τον Μάιο 2026 είναι προγραμματισμένες οι ακόλουθες πληρωμές (κατ’ εκτίμηση):
Για τον Ιούνιο 2026 είναι προγραμματισμένες οι ακόλουθες πληρωμές (κατ’ εκτίμηση):
Συνολικές Πληρωμές Β΄Εξαμήνου 2026
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ σημείωσε ότι «διαμορφώνουμε ένα νέο τοπίο στους ελέγχους, αλλάζουμε συγχρόνως τις διαδικασίες και τον τρόπο εργασίας». Εφαρμόζεται μοντέλο ΑΑΔΕ, δηλαδή χιαστί έλεγχοι: κλιμάκια της Πελοποννήσου πάνε στην Κρήτη, της Κρήτης στη Θεσσαλία κοκ, ώστε να ενισχυθεί η ακεραιότητα στη διαδικασία των ελέγχων. Πρόσθεσε ότι φέτος οι έλεγχοι ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα.
Σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων με τηλεσκόπηση
Ο κ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για διορθώσεις monitoring και επισύναψη δικαιολογητικών και ανοίγει ξανά, για μία εβδομάδα το Agrisnap, για αποστολή νέων φωτογραφιών.
Στις λοιπές δράσεις της ΑΑΔΕ, περιλαμβάνονται: Η εφαρμογή «Καταχώρηση Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα 'Αμεσων Ενισχύσεων» paradoseis.aade.gr (2025), η de minimis Μηδικής ('Ανοιγμα πλατφόρμας έως τέλος Μαΐου, πληρωμές γ' δεκαήμερο Ιουνίου), τα Λιπάσματα {'Ανοιγμα πλατφόρμας έως τέλος Μαΐου, πληρωμές: μέσα Ιουνίου (3-4/2026), μέσα Ιουλίου (5-6/2026), μέσα Σεπτεμβρίου (7-8/2026)}. Και στις ψηφιακές δράσεις, η νέα αίτηση ΟΣΔΕ (έως μέσα Ιουνίου), το σύστημα ΜΙΔΑ (1η φάση την 1η εβδομάδα του Ιουνίου), το myDATA 2.0- Taxonomy (εντός του 2026 για γάλα, κρέας, μέλι, λάδι, πατάτες), τα μητρώα (Διαλειτουργικότητα μητρώων ΑΑΔΕ- ΥΠΑΑΤ) και οι Νέες τεχνολογίες (Monitoring- Παρακολούθηση ζώων).