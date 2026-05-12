Θετική στάση για τις μετοχές των ΕΤΕ και Eurobank, με σύσταση buy και για τις δύο, διατηρούν οι αναλυτές της UBS μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου των δύο ελληνικών τραπεζών. Για τη μετοχή της ΕΤΕ μάλιστα αναθεωρούν ανοδικά την τιμή-στόχο στα 18,20 ευρώ, από 17,50 ευρώ προηγουμένως.

Για την Εθνική Τράπεζα, η UBS σχολιάζει ότι τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κυρίως χάρη στα εξαιρετικά έσοδα από συναλλαγές, ενώ και τα καθαρά έσοδα από τόκους (+2% σε τριμηνιαία βάση) κινήθηκαν επίσης καλύτερα των προσδοκιών και παραμένουν πάνω από όσα προβλέπει το επιχειρησιακό πλάνο τα τράπεζας, λόγω της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης (+12% σε ετήσια βάση).

ΕΤΕ - Allianz

Οι αναλυτές της UBS ενσωματώνουν στις εκτιμήσεις τους για την ΕΤΕ το deal με την Allianz, εκτιμώντας ότι θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση εσόδων από προμήθειες με ρυθμό 12% ετησίως την περίοδο μέχρι το 2028 (έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 9% ετησίως). Ο οίκος αναβαθμίζει επίσης την εκτίμησή του για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της ΕΤΕ περίπου 5%-6% για τα επόμενα τρία χρόνια, και αναμένει πλέον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 10%, ενώ παράλληλα εκτιμούν ότι το ROTE της ΕΤΕ θα διαμορφωθεί στο 17,4% έως το 2028.

Η ανακοινωθείσα συμφωνία ΕΤΕ – Allianz αναμένεται να αυξήσει περίπου κατά τέσσερις φορές τα έσοδα της ΕΤΕ από bancassurance, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 65 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2028, με σταδιακή ενίσχυση με την πάροδο του χρόνου.

«Με την Allianz να προσφέρει τεχνογνωσία, προϊόντα και τεχνολογία, εκτιμούμε ότι θα απαιτηθούν ελάχιστες πρόσθετες επενδύσεις για να επιτευχθεί αυτή η ενίσχυση εσόδων» αναφέρουν οι αναλυτές της UBS.

Η μετοχή της ΕΤΕ εξακολουθεί να εμφανίζει μικρό discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ROTE στην Ευρώπη, επισημαίνει μεταξύ άλλων η UBS. Επίσης, ο οίκος βλέπει περιθώριο για συνέχιση υψηλών διανομών προς τους μετόχους, με payout 60% και έκτακτες διανομές 150 εκατ. ευρώ το 2026 και 2027.

Eurobank

Για τη μετοχή της Eurobank η UBS διατηρεί τιμή-στόχο 4,70 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 19%. Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου χαρακτηρίζονται εντός εκτιμήσεων, με τον οίκο να σχολιάζει ότι το α’ τρίμηνο ήταν ένα δυνατό ξεκίνημα για τη χρονιά.

Μάλιστα η UBS εκτιμά ότι η Eurobank όχι μόνο βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του επιχειρησιακού της πλάνου, αλλά εμφανίζει και περιθώρια υπέρβασης των εκτιμήσεων τόσο για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) όσο και για τα καθαρά έσοδα από προμήθειες για το 2026.

Οι αναλυτές της UBS αναμένουν για τη Eurobank προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 0,43 ευρώ για το 2026 και ROTE 16,7%. Εκτιμούν ότι το ROTE θα προσεγγίσει το 18% έως το 2028, έναντι του guidance της διοίκησης για περίπου 17%.

Μεταξύ άλλων, ο οίκος σημειώνει ότι στη Νοτιοανατολική Ευρώπη τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν αρχίσει να εμφανίζουν ανοδική τάση, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 2,77%, υψηλότερα από το αντίστοιχο της Ελλάδας στο 2,23%.

Επισημαίνεται ακόμα ότι η υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία αναμένεται να ενισχύσει την πιστωτική επέκταση, ενώ η Eurobank επωφελείται και από χαμηλότερες υποχρεωτικές δεσμεύσεις αποθεματικών, κάτι που δημιουργεί θετική επίδραση περίπου 20 εκατ. ευρώ ετησίως στα NII. Η UBS βλέπει περιθώριο υπέρβασης του guidance για NII περίπου 2,6 δισ. ευρώ στo 2026 και εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν σε 2,79 δισ. ευρώ.

Ο οίκος βλέπει επίσης ανοδικά περιθώρια στην αύξηση εσόδων από προμήθειες, με ρυθμό αύξηση 13% ετησίως, έναντι περίπου 10,5% που προβλέπει το πλάνο της Eurobank, συμπεριλαμβάνοντας και τη συνεισφορά της Eurolife από τον Αύγουστο του 2026 και μετά.

Σύμφωνα με τη UBS η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται με discount 10% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, το οποίο το 2027 αναμένεται να υποχωρήσει στο 8%. Η μερισματική απόδοση περίπου 7% για το 2027 θεωρείται ελκυστική, ενώ και οι επαναγορές ιδίων μετοχών στηρίζουν την περαιτέρω αύξηση των κερδών ανά μετοχή.