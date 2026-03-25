Ανοδικά η Wall Street μετά το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για το Ιράν

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στη Wall Street έπειτα από αναφορές ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στο Ιράν ένα σχέδιο για τερματισμό του πολέμου που αναζωπυρώνει για μία ακόμη ημέρα τις ελπίδες των επενδυτών για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει κέρδη 1,23% στις 46.690 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 1,18% στις 6.633 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ανέρχεται στις 22.081 μονάδες με +1,47%.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το σχέδιο των 15 σημείων των ΗΠΑ παραδόθηκε στο Ιράν μέσω του Πακιστάν, ωστόσο οι εκατέρωθεν επιθέσεις δεν φαίνεται να έχουν σταματήσει με το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους κρουζ προς την κατεύθυνση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln. Επιπλέον, ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι δεν θα αποδεχτούν την πρόταση για κατάπαυση πυρός.

Η τιμή του πετρελαίου σημειώνει πτώση της τάξεως του 4% την Τετάρτη, καθώς το τοπίο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ασαφές.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent καταγράφουν πτώση κατά 4,56% στα 99,73 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχωρούν κατά 4,45% στα 88,24 δολάρια ανά βαρέλι.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε μια αγορά που καθοδηγείται αποκλειστικά από το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο και τα επιτόκια καθορίζουν την αγορά μετοχών. Προς το παρόν, πιστεύω ότι οι αγορές αποτιμώνται σωστά με βάση τις τρέχουσες συνθήκες και θα συνεχίσουν να κινούνται και να αντιδρούν καθώς αυτές εξελίσσονται», δήλωσε ο Michael Kantrowitz, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Piper Sandler, στο CNBC.

«Ανησυχώ λιγότερο για την οικονομία. Πιστεύω ότι η οικονομία των ΗΠΑ μπορεί να αντέξει πετρέλαιο στα 90 ή 100 δολάρια. Με ανησυχούν περισσότερο τα επιτόκια και ο φόβος του επίμονου πληθωρισμού που επηρεάζει τις αποτιμήσεις των μετοχών», πρόσθεσε.