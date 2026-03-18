Ανάλυση Bloomberg: Η Ευρώπη ορθώνει ανάστημα στον Τραμπ

Η Ευρώπη μαθαίνει πως να λέει «όχι» στον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμό του στο Ιράν.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες σταμάτησαν να αμφιταλαντεύονται και άρχισαν να λένε ευθέως στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι δεν θα βοηθήσουν την εκστρατεία του με το Ισραήλ, σημειώνει το Bloomberg.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το βράδυ της Δευτέρας. «Δεν θα το κάνουμε». «Δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», τόνισε και ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, όσο ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ να συμμετάσχουν σε αποστολή στα Στενά του Ορμούζ.

«Η απλή απάντηση είναι όχι», επανέλαβε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του Bloomberg στην Αθήνα την Τρίτη, ενώ αυστηρά αρνητική ήταν και η απάντηση της Νορβηγίας: «Η Νορβηγία δεν θα το κάνει αυτό», επεσήμανε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε στο Όσλο.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη πορεία από την έναρξη του πολέμου, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέφυγαν ερωτήσεις σχετικά με το διεθνές δίκαιο και επιδείκνυαν περιφρόνηση για το ιρανικό καθεστώς. Ο Μερτς μάλιστα αρχικά δήλωσε ότι ήταν «στην ίδια σελίδα» με τον Τραμπ. Τώρα οι καταγγελίες στοχεύουν τον ίδιο τον Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε πληροφορίες από αυτούς σχετικά με το πότε θα θεωρηθούν ότι έχουν επιτευχθεί οι στρατιωτικοί στόχοι», δήλωσε την Τρίτη ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Η οξύτερη ρητορική αποτελεί ένα ρίσκο υψηλού ρίσκου για την Ευρώπη. Ενώ οι ηγέτες βρίσκονται σε σταθερή πολιτική βάση στην πατρίδα τους - πολλοί Ευρωπαίοι απεχθάνονται τον Τραμπ και αντιτίθενται στον πόλεμο - ο πρόεδρος εδώ και καιρό παραπονιέται για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ που προστατεύουν την Ευρώπη και απειλεί με «πολύ κακές» συνέπειες για το ΝΑΤΟ αν δεν πετύχει αυτό που θέλει.

«Είναι πολύ άδικο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι για μένα, αλλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη, σε συνάντηση του με τον Ιρλανδό ομόλογο του Μάικλ Μάρτιν στο Οβάλ Γραφείο.

«Προφανώς πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλα όσα λέει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», προειδοποίησε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg.

Αλλαγή Τόνου

Το σημείο καμπής ήταν οι απαιτήσεις του Τραμπ προς την Ευρώπη και την Ασία να στείλουν πλοία για να βοηθήσουν τα δεξαμενόπλοια να κινηθούν ξανά μέσω των Στενών του Ορμούζ, της ζωτικής εμπορικής διαδρομής που έχει κλείσει λόγω του φόβου ιρανικών επιθέσεων.

«Εάν δεν υπάρξει απάντηση ή εάν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ», απείλησε ο Τραμπ την Κυριακή σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Αλλά αντί να εξετάσουν ευγενικά τα αιτήματα του Τραμπ ή ακόμα και να τον κατευνάσουν όπως έκαναν στο παρελθόν, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες προσέφεραν μια πιο συνοπτική απάντηση: Όχι.

«Δεν θα συμμετάσχουμε στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ με στρατιωτικά μέσα», είπε ο Μερτς.

Η αντίκρουση του Μερτς βοήθησε στην εδραίωση της ευρύτερης στάσης της Ευρώπης, δεδομένου ότι ο Γερμανός καγκελάριος όχι μόνο διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου, αλλά επιβλέπει και μια τεράστια στρατιωτική συγκέντρωση. Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, τόσο η Ελλάδα όσο και η Πολωνία, δύο στενοί στρατιωτικοί εταίροι των ΗΠΑ, είχαν επίσης δείξει την αδιαφορία τους να βοηθήσουν τον Τραμπ να ξεκαθαρίσει.

«Έχουμε άλλα καθήκοντα εντός του ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί μας το κατανοούν αυτό», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, μιλώντας πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Βαρσοβία.

Ακόμη και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, για τον οποίο ο Τραμπ δήλωσε συγκεκριμένα ότι πίστευε πως θα βοηθούσε, έλεγε όχι μέχρι την Τρίτη.

«Δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης», είπε ο Μακρόν. «Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση του Ορμούζ στο τρέχον πλαίσιο».

Το μήνυμα φτάνει

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ είχε πάρει το μήνυμα.

«Δεν «χρειαζόμαστε» πλέον, ούτε επιθυμούμε, τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ — ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΠΟΤΕ!» έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. «ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ!»

Η ωμή προσέγγιση της Ευρώπης αντανακλά τον εξελισσόμενο υπολογισμό της με τις ΗΠΑ.

«Όταν ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία πέρυσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχείρησαν να κατευνάσουν τις ιδιοτροπίες του, προκειμένου να τον διατηρήσουν στο πλευρό τους -στο ζήτημα της Ουκρανίας, στο ΝΑΤΟ και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.»

Συναίνεσαν όταν ο Τραμπ απαίτησε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, μάλιστα τον επαινούσαν. Συμφώνησαν σε δασμό 15% εν μέρει για να κρατήσουν τον Τραμπ απασχολημένο στην Ουκρανία.

Τώρα, το αυξανόμενο συναίσθημα είναι ότι μια τέτοια στρατηγική θα αφήσει την Ευρώπη να νιώθει καμένη — χωρίς καν να περιορίσει τον Τραμπ.

Στο Ιράν, ειδικά, οι Ευρωπαίοι έχουν λίγα να κερδίσουν και πολλά να χάσουν, επισημαίνεται στο δημοσίευμα. Το χάος θα μπορούσε να δημιουργήσει προσφυγικό κύμα προς την Ευρώπη, λίγα χρόνια μετά το τελευταίο κύμα μετανάστευσης στη Μέση Ανατολή στην ήπειρο. Υπάρχει επίσης ανησυχία ότι ακόμη και η υποτιθέμενη εμπλοκή στο Ιράν θα μπορούσε να αναβιώσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις που συγκλόνισαν την Ευρώπη πριν από μια δεκαετία.

Ο πόλεμος, δήλωσε ο Μερτς τη Δευτέρα, «έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μετανάστευση μεγάλης κλίμακας».

Το focus, λένε οι Ευρωπαίοι ηγέτες, θα πρέπει να είναι στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου. Με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί, αφήνοντας τις κυβερνήσεις να ανησυχούν για τον πληθωρισμό, τις βιομηχανικές επιβραδύνσεις, ακόμη και τις διαταραχές του εφοδιασμού τροφίμων.

«Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά, αλλά η Ευρώπη σίγουρα πρέπει να επικεντρωθεί στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης», δήλωσε ο Μητσοτάκης.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «δεν έχουν κανένα σχέδιο για το πώς θα υλοποιήσουμε τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη φάση», δήλωσε ο Στόρε, ο Νορβηγός ηγέτης. Οι δύο χώρες, πρόσθεσε, «δεν φαίνεται να έχουν πανομοιότυπους στόχους».

Το μεγαλύτερο μήνυμα από την Ευρώπη, ωστόσο, μπορεί να είναι ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πρέπει να διευθετήσουν τα σχέδιά τους — μεταξύ τους.