Χεζμπολάχ: Χαρακτηρίζει προσβλητικό βίντεο που δείχνει τους μαχητές της ως καρικατούρες από το βιντεοπαιχνίδι Angry Birds

Η Χεζμπολάχ καταδίκασε σήμερα ως «προσβλητικό» ένα βίντεο που μετέδωσε ένα λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο, στο οποίο ο ηγέτης και μαχητές του σιιτικού κινήματος απεικονίζονται ως καρικατούρες χαρακτήρων από το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Angry Birds, στον πόλεμό τους κατά του Ισραήλ.

Αυτό το βίντεο, που ανήρτησε χθες Παρασκευή στο Χ το LBCI, δείχνει μαχητές της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη τους Ναΐμ Κάσεμ, με τη μορφή πουλιών, ορισμένοι εξοπλισμένους με γιλέκα αυτοκτονίας και σφεντόνες, να πολεμούν Ισραηλινούς που απεικονίζονται ως χοίροι να διεξάγουν αεροπορικές επιδρομές ή να χειρίζονται drones.

Αυτό το βίντεο περιέχει «προσβολές (...) που υποβαθμίζουν την πολιτική συζήτηση σε αηδιαστικό επίπεδο», απάντησε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της.

Ενώ το LBCI ιδρύθηκε αρχικά τη δεκαετία του 1980 από τις Λιβανέζικες Δυνάμεις (LF), ένα χριστιανικό κόμμα αντίπαλο της Χεζμπολάχ, αποστασιοποιήθηκε από το κόμμα αυτό πριν χρόνια.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υποστηρικτές της Χεζμπολάχ αντέδρασαν στο βίντεο κοινοποιώντας προσβλητικές εικόνες του Πατριάρχη των Μαρωνιτών, Μπεσάρα Ράι, της ανώτατης χριστιανικής αρχής του Λιβάνου, προκαλώντας αντιδράσεις.

Σε ανακοίνωση του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε «κάθε προβλητική επίθεση εναντίον των ηγετών των χριστιανικών και μουσουλμανικών θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και εναντίον πνευματικών προσωπικοτήτων στον Λίβανο».

Απήθυνε επίσης «έκκληση προς όλους να απέχουν από προσωπικές προσβολές (...) ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες που βρίσκεται η χώρα, που απαιτούν ισχυρή εθνική αλληλεγγύη».

Παρά τη σχετική ελευθερία έκφρασης που απολαμβάνει ο Λίβανος, σε σύγκριση με άλλες αραβικές χώρες, μέσα ενημέρωσης, καλλιτέχνες και κωμικοί υφίστανται τακτικά εκστρατείες παρενόχλησης όταν σχόλιά τους θεωρούνται προσβλητικά για ένα πολιτικό ή θρησκευτικό πρόσωπο.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο σε περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του Ισραήλ, το οποίο διεξάγει επιθέσεις στη γειτονική χώρα που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.600 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ