Thyssenkrupp: Ανέστειλε τις συνομιλίες με την ινδική Jindal Steel για την πώληση της TKSE

Οι δυο εταιρείες δεν έκαναν γνωστούς τους λόγους που οδήγησαν στην διακοπή των διαπραγματεύσεων.

Η Thyssenkrupp έχει αναστείλει τις συνομιλίες με την ινδική Jindal Steel International σχετικά με μια πιθανή πώληση της χαλυβουργικής μονάδας του γερμανικού βιομηχανικού ομίλου Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), όπως ανακοίνωσε το Σάββατο, γεγονός που αποτελεί πλήγμα για τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης του διευθύνοντος συμβούλου Μιγκέλ Λόπεζ.

Ο Λόπεζ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια στη μετατροπή της Thyssenkrupp σε εταιρεία συμμετοχών, κυρίως μέσω της ξεχωριστής εισαγωγής στο χρηματιστήριο των δραστηριοτήτων της στο υδρογόνο και στα πολεμικά πλοία. Ωστόσο, τα μακροχρόνια σχέδια για την αποεπένδυση από τον ευμετάβλητο τομέα του χάλυβα έχουν αποδειχθεί πιο δύσκολα στην υλοποίησή τους.

Αν και οι εταιρείες δεν έδωσαν λόγο για το γιατί οι συνομιλίες τερματίστηκαν, ο Λόπεζ δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι προοπτικές της χαλυβουργικής δραστηριότητας είναι «καλύτερες από ό,τι εδώ και πολύ καιρό», επικαλούμενος τη βελτίωση των συνθηκών σε ολόκληρη την ήπειρο.

Το Reuters είχε αναφέρει τον Μάρτιο ότι οι συζητήσεις για τη συμφωνία, οι οποίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, ενδέχεται να διακοπούν λόγω διαφωνιών σχετικά με τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις, τις επενδύσεις και το ενεργειακό κόστος, επικαλούμενο τέσσερα άτομα με γνώση του θέματος.

Η Jindal Steel International είχε υποβάλει πέρυσι μια μη δεσμευτική προσφορά για τη Thyssenkrupp Steel Europe, γεγονός που οδήγησε σε μήνες ελέγχου και διαπραγματεύσεων για μια πιθανή εξαγορά της δεύτερης μεγαλύτερης χαλυβουργίας στην Ευρώπη.

«Οι αρχικές παραδοχές και προϋποθέσεις για μια πιθανή πώληση της Thyssenkrupp Steel έχουν αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους μήνες», ανέφερε η Thyssenkrupp σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η απόφαση για παύση των συνομιλιών ήταν κοινή.

Ο κλάδος έτοιμος για ανάκαμψη

Ο ευρωπαϊκός κλάδος χάλυβα έχει ενισχυθεί από τα μέτρα διασφάλισης της ΕΕ για καλύτερη προστασία απέναντι σε φθηνές εισαγωγές από την Ασία, προσφέροντας ουσιαστικά μια «σανίδα σωτηρίας» στη βιομηχανία έπειτα από χρόνια κλεισίματος εργοστασίων και περικοπών θέσεων εργασίας.

Ως αποτέλεσμα, ο κλάδος αναμένεται να ανακάμψει, με το πρώτο τρίμηνο του 2026 να μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής, σύμφωνα με αναλυτές, οι οποίοι επισημαίνουν τις υψηλότερες τιμές χάλυβα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Narendra Misra, διευθυντής ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Jindal, δήλωσε ότι παρά την παύση των συνομιλιών, οι όμιλοι «παραμένουν συνδεδεμένοι με φιλία και ο κοινός μας στόχος παραμένει η ανάπτυξη παραγωγής χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη».

Η Thyssenkrupp δήλωσε ότι προς το παρόν θα συνεχίσει την αναδιάρθρωση της TKSE, επιβεβαιώνοντας έναν μεσοπρόθεσμο στόχο να καταστήσει τη δραστηριότητα ανεξάρτητη και τελικά να διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής.

Ο Juergen Kerner, αναπληρωτής επικεφαλής του γερμανικού συνδικάτου IG Metall και μέλος του εποπτικού συμβουλίου της Thyssenkrupp, κάλεσε το Σάββατο τη διοίκηση να ξεκινήσει σύντομα συνομιλίες για ένα ανεξάρτητο σχήμα λειτουργίας της TKSE.