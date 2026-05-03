Οι 4 «μύθοι» που κρατούν πίσω τους εργαζόμενους από την καριέρα που ονειρεύονται

Για χρόνια, η κοινή αντίληψη για την επαγγελματική επιτυχία βασιζόταν σε απλοϊκά και γραμμικά σενάρια: διάλεξε το «σωστό» αντικείμενο σπουδών, εξασφάλισε την «ιδανική» πρώτη δουλειά και σκαρφάλωσε σταδιακά στην ιεραρχία. Στην πράξη, όμως, η σύγχρονη αγορά εργασίας είναι πολύ πιο περίπλοκη και δυναμική και οι παραδοσιακές συνταγές συχνά οδηγούν σε λάθος προσδοκίες και άγχος.

Την ίδια στιγμή, η ραγδαία άνοδος του επαγγελματικού coaching και η πληθώρα συμβουλών καριέρας έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον υπερπληροφόρησης. Social media, blogs και ψηφιακές πλατφόρμες κατακλύζονται από success stories και «χρυσούς κανόνες» επαγγελματικής ανάπτυξης, συχνά αντικρουόμενους μεταξύ τους. Για τους νέους επαγγελματίες, αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, ανασφάλεια και υπερανάλυση, αντί για σαφή κατεύθυνση.

Έρευνες δείχνουν ότι, ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων επιθυμεί να προοδεύσει, πολλοί θεωρούν ότι η απουσία ουσιαστικής καθοδήγησης έχει επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική τους πορεία. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι η έλλειψη φιλοδοξίας, αλλά η απουσία ενός ρεαλιστικού πλαισίου για την κατανόηση της επαγγελματικής εξέλιξης.

Σύμφωνα με την Manpower, υπάρχουν τέσσερις βασικοί μύθοι που συχνά περιορίζουν την ανάπτυξη των νέων στελεχών και επιβραδύνουν την επαγγελματική τους ωρίμανση.

Μύθος 1: Η επαγγελματική πορεία είναι γραμμική, άρα προβλέψιμη

Η παραδοσιακή αντίληψη της σταδιοδρομίας ως μιας αλληλουχίας διαδοχικών και προδιαγεγραμμένων σταδίων δεν ανταποκρίνεται πλέον στις συνθήκες της σύγχρονης οικονομίας. Στην πράξη, οι περισσότερες επαγγελματικές διαδρομές χαρακτηρίζονται από ασυνέχειες, μεταβάσεις και επαναπροσδιορισμούς.

Οι επαγγελματίες αλλάζουν ρόλους, οργανισμούς ή ακόμη και κλάδους, πραγματοποιούν οριζόντιες μετακινήσεις, επιλέγουν προσωρινές υποχωρήσεις με στρατηγικό στόχο ή συνδυάζουν διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Σε αυτό το περιβάλλον, η έννοια της «πολυδιάστατης καριέρας» κερδίζει διαρκώς έδαφος, ιδιαίτερα σε τομείς που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και συνεχή ανανέωση δεξιοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρώτη επαγγελματική επιλογή σπάνια καθορίζει το τελικό σημείο κατάληξης. Αντίθετα, λειτουργεί ως αφετηρία μιας δυναμικής πορείας μάθησης, εμπειρίας και προσαρμογής στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Μύθος 2: Η πρώτη θέση εργασίας καθορίζει τη μακροπρόθεσμη επαγγελματική πορεία

Η πίεση για την εξασφάλιση της «σωστής» πρώτης θέσης εργασίας δημιουργεί συχνά δυσανάλογο άγχος. Πολλοί νέοι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν την αφετηρία της καριέρας τους ως μια μη αναστρέψιμη απόφαση, γεγονός που περιορίζει τόσο την ευελιξία όσο και την προθυμία για πειραματισμό.

Στην πράξη, η πρώτη επαγγελματική εμπειρία λειτουργεί κυρίως ως στάδιο διερεύνησης και στρατηγικής αυτοαξιολόγησης. Ο ρόλος της δεν είναι να προσφέρει οριστικές απαντήσεις, αλλά να δημιουργήσει ουσιαστικά δεδομένα εμπειρίας, πάνω στα οποία μπορεί να χτιστεί η επόμενη επαγγελματική επιλογή.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ένας επαγγελματίας μπορεί να εκτιμήσει:

Ποιο στιλ ηγεσίας τον βοηθά να αποδίδει καλύτερα, αναγνωρίζοντας σε ποια περιβάλλοντα ανθίζει.

Ποια κουλτούρα οργανισμού ευθυγραμμίζεται με τις αξίες του, ώστε να νιώθει συνδεδεμένος και ενεργός.

Ποιο πλαίσιο εργασίας υποστηρίζει τη βιώσιμη παραγωγικότητα, από τον τρόπο διαχείρισης έργων μέχρι τη συνεργασία με συναδέλφους.

Ποιος βαθμός αυτονομίας ή δομής μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητά του, ώστε να μπορεί να αξιοποιεί καλύτερα τα δυνατά του σημεία.

Μύθος 3: Το αντικείμενο σπουδών καθορίζει αυστηρά το επαγγελματικό μέλλον

Η υπερεκτίμηση της σημασίας του ακαδημαϊκού αντικειμένου οδηγεί συχνά σε αυτοπεριορισμούς. Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, η αξία ενός επαγγελματία αποτυπώνεται λιγότερο στον τίτλο σπουδών και περισσότερο στην ικανότητα του να μαθαίνει, να προσαρμόζεται και να επιλύει σύνθετα προβλήματα.

Οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η αναλυτική ικανότητα, η προσαρμοστικότητα και η συνεργασία, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Για τον λόγο αυτό, οργανισμοί σε διαφορετικούς κλάδους στρέφονται όλο και περισσότερο στην αξιολόγηση του δυναμικού και των πραγματικών ικανοτήτων, πέρα από το τυπικό ακαδημαϊκό προφίλ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το αντικείμενο σπουδών λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο διαμόρφωσης τρόπου σκέψης και όχι ως αυστηρός επαγγελματικός περιορισμός.

Μύθος 4: Η επαγγελματική κατεύθυνση προϋποθέτει απόλυτη σαφήνεια σκοπού

Η απαίτηση για απόλυτη σαφήνεια επαγγελματικού και προσωπικού σκοπού από τα πρώτα κιόλας βήματα της καριέρας συχνά λειτουργεί ανασταλτικά. Η προσδοκία αυτή αγνοεί τη φύση της επαγγελματικής ωρίμανσης, η οποία, στην πράξη, είναι σταδιακή και εξελικτική.

Η αίσθηση σκοπού δεν προϋπάρχει της εμπειρίας. Διαμορφώνεται μέσα από τη δράση, την ανάληψη ρόλων και τη συνεχή ανατροφοδότηση. Η σαφήνεια έπεται της εμπλοκής και όχι το αντίστροφο. Η επαγγελματική κατεύθυνση δεν «ανακαλύπτεται» εφάπαξ, οικοδομείται με την πάροδο του χρόνου.

Τι λειτουργεί τελικά στην πράξη;

Οι μύθοι γύρω από την καριέρα είναι ελκυστικοί ακριβώς επειδή μοιάζουν απλοί και λογικοί: επίλεξε το σωστό αντικείμενο σπουδών, ανακάλυψε το πάθος σου, εξασφάλισε την ιδανική πρώτη θέση και ακολούθησε μια σταδιακή επαγγελματική άνοδο. Στην πραγματικότητα, όμως, ελάχιστες επαγγελματικές διαδρομές εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη λιγότεροι άνθρωποι διαθέτουν ξεκάθαρη εικόνα από την πρώτη ημέρα της επαγγελματικής τους πορείας.

Ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι οι παράγοντες που συνδέονται ουσιαστικά με τη μακροπρόθεσμη επαγγελματική επιτυχία είναι διαφορετικοί: η περιέργεια, ο πειραματισμός και η ικανότητα αξιοποίησης απρόβλεπτων ευκαιριών.

Η πρώτη θέση εργασίας δεν χρειάζεται να είναι και συνήθως δεν είναι η «εργασία των ονείρων». Αυτό, όμως, δεν αποτελεί μειονέκτημα. Αντιθέτως, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύτιμο εργαστήριο μάθησης: ένα περιβάλλον δοκιμής, παρατήρησης και συλλογής δεδομένων για τον ίδιο τον επαγγελματία.

Η ενεργή δικτύωση, η επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους και ρόλους, η καταγραφή εμπειριών και η συνεχής αξιολόγηση της «συμβατότητας» ανάμεσα στα προσωπικά ενδιαφέροντα, τις αξίες και τα δυνατά σημεία σε σχέση με τον οργανισμό και την επαγγελματική κουλτούρα αποτελούν κρίσιμα στοιχεία αυτής της διαδικασίας.