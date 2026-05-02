MarketWatch: Η Ιαπωνία απλώς έβαλε ένα «τσιρότο» στο γεν

Σύντομα οι ολοένα αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου θα το ξηλώσουν.

Μια σπάνια κίνηση της Ιαπωνίας για τη στήριξη του νομίσματός της την Πέμπτη βοήθησε να σωθεί το γεν από το χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και περίπου 40 χρόνια - αλλά οι υψηλές τιμές πετρελαίου που προκαλούνται από τον πόλεμο στο Ιράν περιορίζουν τις πιθανότητες μιας ισχυρότερης ανάκαμψης.

Το ιαπωνικό γεν αυτή την εβδομάδα διατήρησε τη θέση του απέναντι απέναντι στο δολάριο ΗΠΑ, μετά από αναφορές ότι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας πραγματοποίησαν παρεμβάσεις ύψους περίπου 35 δισ. δολαρίων στην αγορά συναλλάγματος για πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια. Το γεν διαμορφώθηκε στα 157,07 ανά δολάριο το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από άλμα 2,4% την Πέμπτη, που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Ιανουάριο του 2023.

Για την εβδομάδα, το γεν ενισχύθηκε κατά 1,5% έναντι του δολαρίου και κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα του από τις 13 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Η ανάκαμψη ήρθε μετά την προηγούμενη αποδυνάμωση του ιαπωνικού νομίσματος νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σε επίπεδα άνω των 160 ανά δολάριο - ένα από τα χαμηλότερα επίπεδά του εδώ και πάνω από 40 χρόνια και ένα κρίσιμο όριο που φαίνεται να ώθησε τις ιαπωνικές αρχές να παρέμβουν αγοράζοντας γεν και πουλώντας δολάρια.

«Η παρέμβαση έκανε τη δουλειά της όσον αφορά την υπεράσπιση του επιπέδου των 160 για το γεν», δήλωσε ο Eric Wallerstein, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στο Clocktower Group. «Αλλά είναι σαν να βάζεις ένα τσιρότο σε κάτι που χρειάζεται ράμματα», σημείωσε, καθώς η Ιαπωνία αντιμετωπίζει δύο πηγές πληθωριστικών πιέσεων ταυτόχρονα: το ασθενέστερο νόμισμά της και τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο παράγοντας πετρέλαιο

Η σχέση μεταξύ του γεν και των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου λειτουργεί αμφίδρομα. Η Ιαπωνία εισάγει περίπου το 90% του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή και το πληρώνει σε δολάρια ΗΠΑ, επομένως ένα ασθενέστερο γεν αυξάνει το κόστος αγοράς πετρελαίου σε τοπικό νόμισμα. Οι υψηλότερες παγκόσμιες τιμές πετρελαίου επίσης αποδυναμώνουν το γεν, καθώς η Ιαπωνία χρειάζεται περισσότερα δολάρια για να πληρώσει τους λογαριασμούς των εισαγωγών της. Η «ασφαλής» ιδιότητα του δολαρίου ενισχύει επίσης την αδυναμία του γεν.

Ως αποτέλεσμα, η ενίσχυση του γεν μπορεί να απαιτεί περισσότερα από μια στρατηγικά χρονισμένη παρέμβαση της ιαπωνικής κυβέρνησης στην αγορά συναλλάγματος. Πιθανότατα χρειάζονται επίσης αυξήσεις επιτοκίων και χαμηλότερες τιμές πετρελαίου για να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι «θέλει να διατηρήσει τα επιτόκια χαμηλά για να στηρίξει την επεκτατική, δημοσιονομικά χαλαρή πολιτική της ατζέντα», δήλωσε ο Wallerstein στο MarketWatch. «Ελπίζει ότι η παρέμβαση της αγοράς μπορεί να διαχειριστεί το γεν, να μετριάσει τον πληθωρισμό και ουσιαστικά να περιορίσει και τις επιπτώσεις του πετρελαίου, αλλά οι αυξήσεις επιτοκίων θα έλυναν κυριολεκτικά και τα δύο αυτά ζητήματα ταυτόχρονα», ανέφερε σε συνέντευξη του.

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία επιταχύνθηκε για πρώτη φορά σε πέντε μήνες τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε άνοδο 60% στις παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο αμετάβλητο, ενώ ο διοικητής Kazuo Ueda απέφυγε να δώσει σαφές σήμα για το πότε θα γίνει η επόμενη αλλαγή επιτοκίων.

Αυτή η αβεβαιότητα έχει δημιουργήσει αμφιβολίες στη Wall Street για τη μελλοντική δύναμη του γεν. Στρατηγικοί αναλυτές της Citigroup δήλωσαν την Παρασκευή ότι αποφάσισαν να κλείσουν την «short θέση USD/JPY» και να κατοχυρώσουν κέρδη μετά την παρέμβαση της Ιαπωνίας, καθώς οι υψηλές τιμές πετρελαίου μπορεί να συνεχίσουν να πιέζουν το ιαπωνικό νόμισμα. Το να είναι κάποιος short στο USD/JPY σημαίνει ότι στοιχηματίζει πως το δολάριο θα πέσει έναντι του γεν ή ότι το γεν θα ενισχυθεί έναντι του δολαρίου.