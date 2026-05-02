Πάτρα: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης

Newsroom
Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112.

Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, για επικίνδυνους καπνούς, έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα στις 19:55 κάτοικοι της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα λοιπόν με το προειδοποιητικό μήνυμα, λόγω πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης, στην περιοχή Λεύκα, νότια της Πάτρας, καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν την φωτιά και να μην επεκταθεί σε γειτονικούς χώρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

