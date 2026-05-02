Υεμένη: Η ακτοφυλακή ανακοίνωσε πειρατεία πετρελαιοφόρου

Newsroom
Το πλοίο κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα της Σομαλίας.

Η ακτοφυλακή της Υεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι σημειώθηκε πειρατεία στο πετρελαιοφόρο EUREKA ανοικτά των ακτών της επαρχίας Σάμπουα από ένοπλους άνδρες αγνώστων στοιχείων οι οποίοι έκαναν ρεσάλτο στο πλοίο και το οδήγησαν προς τον Κόλπο του Άντεν στην κατεύθυνση των χωρικών υδάτων της Σομαλίας.

Η ακτοφυλακή πρόσθεσε πως η τοποθεσία του πετρελαιοφόρου έχει προσδιοριστεί και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για παρακολούθησή του, λήψη απαραίτητων μέτρων για ανάκτησή του και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πλήρωμά του είναι ασφαλές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

