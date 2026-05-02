ΥΠΑ για Άραξο: Εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

«Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI». Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

«Άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος», καταλήγει η ανακοίνωση της ΥΠΑ.

