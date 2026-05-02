ΗΠΑ προς ναυτιλιακές: Αν πληρώσετε «διόδια» στο Ιράν για το Ορμούζ κινδυνεύετε με κυρώσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε οδηγία που αναφέρει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις εάν επιλέξουν να πληρώσουν «διόδια» στο Ιράν για να περάσουν από τη θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ. Όπως αναφέρει το CNN, o ιρανικός «στραγγαλισμός» έχει προκαλέσει απότομη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με τον «μαύρο χρυσό» να φτάνει ακόμα και τα 126 δολάρια το βαρέλι την εβδομάδα που διανύουμε. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 3.000 πλοία διέρχονταν σε έναν τυπικό μήνα. Τον Μάρτιο, ήταν μόλις 154 πλοία, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα.

Al Jazeera: Οι ΗΠΑ επιδιώκουν δημιουργία διεθνούς συνασπισμού για το Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν το Σχήμα για την Ελευθερία της Ναυσιπλοΐας για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, με κοινή διαχείριση από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) για την ανταλλαγή πληροφοριών, τον διπλωματικό συντονισμό και την επιβολή κυρώσεων αναφέρει το Al Jazeera.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να μην ελέγχει μόνη της το στενό, εν μέσω εντάσεων με ορισμένους συμμάχους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ λόγω της σύγκρουσης της με το Ιράν.

Η στασιμότητα μπορεί να διαρκέσει για πολύ

Καθώς οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένουν και πάλι σε αδιέξοδο, τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη δείχνουν ότι μπορούν να αντέξουν μια παρατεταμένη στασιμότητα. Ωστόσο, αυτή η ακινησία ενδέχεται να αναγκάσει τον υπόλοιπο κόσμο να πληρώσει βαρύ τίμημα για έναν πόλεμο που δεν επέλεξε.

Οι «πολύ καλοί» διαπραγματευτές του Ιράν – όπως τους χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο – έχουν στείλει στον Τραμπ μια νέα πρόταση, την οποία εκείνος θεωρεί μη ικανοποιητική. Η απροθυμία της Τεχεράνης να προχωρήσει σε έναν συμβιβασμό αποδεκτό από τις ΗΠΑ υποδηλώνει ότι αισθάνεται άνετα με μια παρατεταμένη στασιμότητα, παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό που αποσκοπεί στο να πιέσει το καθεστώς σε υποχώρηση.

Καθώς η σύγκρουση παρατείνεται χωρίς στρατιωτική ή διπλωματική λύση, το Ιράν πιστεύει ότι το όραμά του για μια νέα περιφερειακή τάξη πλησιάζει σταδιακά στην αποδοχή. Σε μήνυμά του την Πέμπτη, ο νέος ανώτατος ηγέτης δήλωσε νίκη επί των ΗΠΑ και άφησε να εννοηθεί κυριαρχία στον Περσικό Κόλπο, πριν διακηρύξει τον έλεγχο της Τεχεράνης επί των Στενών του Ορμούζ.

Καθώς οι προτάσεις κινούνται αργά μεταξύ των πρωτευουσών, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν βιάζεται» και παραμένει προσηλωμένος στον ναυτικό αποκλεισμό, παρότι οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν εβδομάδες για να ασκηθεί πλήρως η απαραίτητη πίεση σε ένα καθεστώς που έχει σκληραγωγηθεί από χρόνια κυρώσεων.

Ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν την έμμεση αντιπαράθεσή τους, η άνοδος των παγκόσμιων τιμών πιέζει τους καταναλωτές παγκοσμίως, με τους αναλυτές να προβλέπουν περαιτέρω αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού και τις χώρες να προσπαθούν να προετοιμαστούν για επιπλέον σοκ εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

«Θα το ολοκληρώσουμε σωστά», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε νωρίς και μετά να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα σε τρία χρόνια».

Με πληροφορίες από CNN, Al Jazeera

