Loulis Food Ingredients: Η πορεία και οι σταθμοί μιας εταιρείας που μεγάλωσε «επτά γενιές μυλωνάδων»

Πως η εταιρεία μετασχηματίζεται από μια παραδοσιακή αλευροβιομηχανία σε έναν μεγάλο όμιλο τροφίμων. Τι δηλώνει για την επόμενη μέρα ο Νίκος Λούλης.

Τη συνταγή… επιτυχίας του ομίλου Loulis Food Ingredients μέσα στο πέρασμα των χρόνων αποκάλυψε πρόσφατα ο πρόεδρος, Νίκος Λούλης κι ενώ μια από τις μακροβιότερες ελληνικές εταιρείες συμπληρώνει εφέτος 244 έτη επιχειρηματικής διαδρομής.

Τα τελευταία χρόνια άλλωστε η Loulis Food Ingredients δεν είναι μόνο μια αλευροβιομηχανία, αλλά αντίθετα έχει βάλει πλώρη να καταστεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων της χώρας, καθώς έχει εξελιχθεί σε παραγωγό και διανομέα πρώτων υλών, στηρίζοντας τον αρτοποιό και ζαχαροπλάστη με προϊόντα και υπηρεσίες.

«Πλησιάζουμε να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια μυλωνάδες. Σαν εταιρεία περάσαμε πολλά, βιώσαμε πολλές κρίσεις και όμως πάντα καταφέρνουμε να βγούμε δυνατοί», αποκάλυπτε πριν από μερικά 24ωρα ο κ. Λούλη, μιλώντας από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Το μυστικό της επιτυχίας

Ποιο είναι όμως το μυστικό επιτυχίας της εταιρείας; «Βασικό κομμάτι της αναπτυξιακής μας στρατηγικής είναι η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Λαμβάνουμε γρήγορες και σωστές αποφάσεις. Παράλληλα, υλοποιούμε γρήγορα αυτά που αποφασίζουμε», εξηγούσε ο κ. Λούλης.

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στην προώθηση της καινοτομίας «τόσο σε επίπεδο προϊόντων, όσο και στον τρόπο που εργαζόμαστε και στήνουμε μια αλυσίδα αξίας». «Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται ίδιο με χθες…», τόνιζε με νόημα ο κ. Λούλης. «Η πελατειακή μας βάση αλλάζει. Επενδύουμε στην καινοτομία και στις νέες διατροφικές τάσεις», συμπλήρωνε, δίνοντας έμφαση στη στροφή των καταναλωτών προς έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής. «Πλέον, είμαστε μια βιομηχανία πρώτων υλών για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική, μετασχηματιζόμαστε από μια παραδοσιακή αλευροβιομηχανία», σημείωνε.

Σύμφωνα δε με τον ίδιο, ο όμιλος έχει επενδύσει πολύ τα τελευταία χρόνια και στην αναβάθμιση της διακυβέρνησής του, καθώς η διοικητική του ομάδα εργάζεται «με σχέδιο και μεθοδικότητα».

Οι προκλήσεις

Καμία ωστόσο επιχειρηματική διαδρομή δεν είναι ανέφελη ούτε μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από κάθε είδους προκλήσεις.

«Η αύξηση του ενεργειακού κόστους είναι μεγάλη και μας δυσκολεύει στις εξαγωγές. Την ίδια ώρα, μεγάλα αγκάθια στην εξέλιξή μας όπως και στην εξέλιξη κάθε εταιρείας παραμένουν η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η γραφειοκρατία στην Ελλάδα, οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, καθώς και οι ελλείψεις στο μέτωπο των υποδομών», εξηγούσε ο κ. Λούλης, εκφράζοντας την ανάγκη «η βιομηχανία να συνεισφέρει και να συνδιαμορφώσει ένα πλαίσιο λύσεων».

Στα 199,6 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025

Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε πριν από μερικά 24ωρα, το 2025 ο κύκλος εργασιών του ομίλου Loulis Food Ingredients διαμορφώθηκε στα 199,67 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 206,78 εκατ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας μείωση 3,44%, καθώς ο όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα στο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και από συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το EBITDA ανήλθε σε 15,84 εκατ. ευρώ έναντι 17,99 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,72 εκατ. ευρώ έναντι 9,33 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 5,61 εκατ. ευρώ έναντι 7,17 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά τη συγκριτική υποχώρηση της κερδοφορίας, ο όμιλος συνέχισε να ενισχύει τη χρηματοοικονομική του διάρθρωση, με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται περαιτέρω σε 36,19 εκατ. ευρώ έναντι 40,52 εκατ. ευρώ την 31.12.2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του προσήλωση στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών και στη διαχείριση της ρευστότητας.

Σε λειτουργικό επίπεδο, ο όμιλος κατέγραψε θετική πορεία στους βασικούς του κλάδους, με αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων και ενίσχυση των πωλήσεων στα καταναλωτικά προϊόντα αλευρόμυλου, καθώς και στα μείγματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανάπτυξη στον τομέα των μειγμάτων και πρώτων υλών, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του ομίλου.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν κυρίως από την αύξηση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης, καθώς και από τη μείωση του κύκλου εργασιών, ενώ θετική συμβολή είχε η σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης του δανεισμού.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο όμιλος προχώρησε σε σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της χρηματοδοτικής του ευελιξίας και την υποστήριξη του επενδυτικού του πλάνου, ενώ παράλληλα υλοποίησε αυξημένες επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και υποδομές, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Μια ιστορία δύο και πλέον αιώνων…

Η ιστορία μιας από τις μακροβιότερες ελληνικές εταιρείες ξεκίνησε πίσω στο μακρινό 1782 από έναν μικρό μύλο στην Ήπειρο.

Μέσα στα 244 ολόκληρα χρόνια της ιστορίας της «ανδρώθηκαν» επτά γενιές μυλωνάδων, μετεξελίσσοντας σταδιακά την επιχείρηση σε έναν πολύ ισχυρό όμιλο. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Διαθέτει τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής στη Σούρπη, στο Κερατσίνι, στη Θήβα και στο Toshevo της Βουλγαρίας.

Το δε νέο κεφάλαιο στο βιβλίο μιας μακράς επιχειρηματικής διαδρομής άνοιξε το 2022 όταν η ιστορική αλευροβιομηχανία Μύλοι Λούλη άλλαξε την επωνυμία της και επανασυστήθηκε στο κοινό με νέα ταυτότητα.

Ήταν στις 22 Ιουνίου 2022, όταν με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε Loulis Food Ingredients, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουλίου, στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Μύλοι Λούλη έδωσε τη θέση της στη Loulis Food Ingredients.

Ο όμιλος απευθύνεται σήμερα στους επαγγελματίες της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και της HO.RE.CA με διαφορετικούς τύπους αλεύρων και σιμιγδαλιών με την ονομασία Μύλοι Λούλη και πληθώρα διαφορετικών πρώτων υλών και μειγμάτων με την επωνυμία Kenfood & Kaizen. Επίσης προσφέρει στους καταναλωτές ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων με την επωνυμία Μύλοι Αγίου Γεωργίου & Easy Bake.

