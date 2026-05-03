Ο πόλεμος στο Ιράν «ζορίζει» τις καλοκαιρινές διακοπές

Ο πόλεμος με το Ιράν απειλεί να διαταράξει τα καλοκαιρινά ταξίδια, καθώς εκτοξεύει τις τιμές του πετρελαίου - και οι κρατήσεις για πτήσεις και ξενοδοχεία ήδη μειώνονται, προειδοποιούν ειδικοί του κλάδου σύμφωνα με το Axios.

Οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και οι μειούμενες ποσότητες αεροπορικών καυσίμων επηρεάζουν τα ταξίδια, καθώς οι οδηγοί αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές καυσίμων και οι αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ και αλλού μειώνουν τις πτήσεις και αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων και των αποσκευών.

Παρότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί κατά 20% από το 2025, οι αεροπορικές εταιρείες παραμένουν βέβαιες ότι οι επιβάτες θα πληρώσουν τις υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων. Οι πελάτες των αεροπορικών εταιριών δείχνουν πρόθυμοι να πληρώσουν για περισσότερο χώρο για τα πόδια, καλύτερες θέσεις και άλλα επιπλέον.

Ωστόσο, ο καθηγητής εστίασης και τουρισμού του Virginia Tech, Mahmood Khan, δήλωσε στο Axios ότι οι κρατήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων έχουν μειωθεί. «Οι άνθρωποι διστάζουν πολύ να κάνουν μακροπρόθεσμες κρατήσεις», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Khan, η «πιο δύσκολη» περίοδος δεν έχει έρθει ακόμη - το καλοκαίρι, όταν οι ΗΠΑ θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα ξενοδοχεία στις πόλεις - οικοδεσπότες της διοργάνωσης μείωσαν τις τιμές αυτόν τον μήνα λόγω χαμηλότερης ζήτησης.

Ο Khan σημειώνει ότι οι τιμές των καυσίμων πιθανότατα θα ωθήσουν τους ανθρώπους να περιορίσουν τα ταξίδια και ότι οι παραθεριστές ίσως «προτιμήσουν εσωτερικό τουρισμό αντί να ταξιδεύουν μακριά από το σπίτι».

Τα καύσιμα σε άνοδο

Η μέση τιμή βενζίνης βρίσκεται πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι εδώ και εβδομάδες και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών αυτή την εβδομάδα.

ε ορισμένες περιοχές της Μεσοδυτικής Αμερικής άγγιξε σχεδόν τα 5 δολάρια την Τετάρτη, εν μέσω του αδιεξόδου ΗΠΑ–Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές καυσίμων αεροσκαφών αυξήθηκαν από 85–90 δολάρια το βαρέλι πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, σε πάνω από 200 δολάρια το βαρέλι, και παραμένουν ασταθείς κατά τη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας και των στάσιμων ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το μέσο διεθνές αεροπορικό εισιτήριο αυξήθηκε από 776 δολάρια πριν τον πόλεμο σε 1.064 δολάρια μέχρι τα μέσα Απριλίου, ενώ το μέσο εγχώριο εισιτήριο στις ΗΠΑ ανέβηκε από 335 σε 358 δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση της Kayak.

Δεδομένα της εταιρείας Cirium δείχνουν ότι οι κρατήσεις πτήσεων προς την Ευρώπη για τον Ιούλιο (που έγιναν από 7 Ιανουαρίου έως 21 Απριλίου) μειώθηκαν κατά 10,5% σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι κρατήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 12,5%, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών και ανησυχίες για το κόστος - προβλήματα που επηρεάζουν και την Ασία.

Αυξάνεται η ανησυχία για τις αερομεταφορές

Τα Στενά του Ορμούζ αντιπροσωπεύουν συνήθως το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, αλλά η Τεχεράνη έχει τοποθετήσει νάρκες, κλείνοντάς τα ουσιαστικά για τα εμπορικά πλοία, ενώ το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξεμείνει από καύσιμα αεροσκαφών μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ωστόσο, ο αναλυτής της αεροπορικής βιομηχανίας Henry Harteveldt δήλωσε ότι τα ευρωπαϊκά στελέχη - ιδίως των εταιρειών χαμηλού κόστους- ανησυχούν περισσότερο για την τιμή των καυσίμων παρά για τη διαθεσιμότητά τους.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν αρκετό πετρέλαιο, κάτι που τις προστατεύει σε κάποιο βαθμό - αλλά όχι πλήρως. Οι πολιτείες λαμβάνουν και επεξεργάζονται το πετρέλαιο με διαφορετικούς τρόπους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Scott Kirby, ανέφερε ότι η Δυτική Ακτή είναι ένα «ενεργειακό νησί», όπου οι τιμές είναι πιο ευάλωτες λόγω εξάρτησης από θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και προϊόντων διύλισης.

Οι πολιτείες της Δυτικής Ακτής είναι πιο ευάλωτες επειδή βασίζονται περισσότερο σε εισαγωγές και έχουν υψηλή ταξιδιωτική δραστηριότητα λόγω μεγάλου πληθυσμού.

Στοιχεία της Επιτροπής Ενέργειας της Καλιφόρνιας δείχνουν ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών έχουν μειωθεί πάνω από 25%, φτάνοντας σε χαμηλό διετίας, ενώ η δυναμικότητα διύλισης συνεχίζει να μειώνεται.

«Οι υψηλές τιμές καυσίμων αεροσκαφών θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξει μόνιμη λύση στον πόλεμο με το Ιράν και να επανέλθει η παραγωγή και διανομή πετρελαίου του Κόλπου σε κανονικά επίπεδα», δήλωσε ο Harteveldt.

