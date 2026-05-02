Ιράν: Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη είτε για πόλεμο, είτε για διπλωματία.

Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα είναι «έτοιμη» να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του στο μεσολαβητή Πακιστάν, με στόχο τον οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου, και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

«Το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές», πρόσθεσε, απευθυνόμενος σε πρεσβευτές και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην ιρανική πρωτεύουσα.

Πιθανή η επανέναρξη του πολέμου

Αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα ότι είναι «πιθανή» η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να απορρίπτει μια νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Αν και οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, η οποία έχει παραταθεί, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, περιλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης και τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ