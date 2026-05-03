Ποιες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις πάνε πίσω – Πού εμφανίζονται καθυστερήσεις

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις του εθνικού σχεδίου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, άγονων διαγωνισμών ή απρόβλεπτων γεγονότων.

Διαγωνισμοί που κηρύχθηκαν, ανασχεδιασμός πολιτικών αλλά και «ανωτέρα βία» από απρόβλεπτα γεγονότα είναι οι βασικοί από τους λόγους που καταγράφονται καθυστερήσεις σε μια σειρά από εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του Δημοσίου, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Προόδου (Annual Progress Report 2026) την οποία κατέθεσε στις Βρυξέλλες το υπουργείο Οικονομικών.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται λεπτομερή εικόνα της πορείας υλοποίησης του εθνικού σχεδίου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Παρόλο που η πλειονότητα των έργων βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης (on track), ορισμένες δράσεις έχουν χαρακτηριστεί ως «καθυστερημένες» (delayed) ή «μη ολοκληρωμένες» (not completed), κυρίως λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, άγονων διαγωνισμών ή απρόβλεπτων γεγονότων.

Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταγράφεται καθυστέρηση στην λειτουργία του Οργανισμού Πώλησης και Επαναμίσθωσης (Sale and Leaseback) ακινήτων. Η καθυστέρηση αποδίδεται στη μεγάλη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας. Οι δεσμευτικές προσφορές από τους υποψήφιους επενδυτές αναμένονται εντός Μαΐου. Θα ακολουθήσει η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή και η κύρωση από τη Βουλή. Στόχος είναι ο Οργανισμό να είναι λειτουργικός προς το τέλος του έτους.

Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών ανεκπλήρωτη θα παραμείνει η μεταρρύθμιση της Ψηφιοποίησης του Δικτύου Οικονομικής Διπλωματίας. Ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, καθώς όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά μη συμβατές και απορρίφθηκαν. Λόγω του εκτιμώμενου χρόνου υλοποίησης που έφτανε 17 μήνες, κρίθηκε ότι δεν ήταν πλέον εφικτή η ολοκλήρωση εντός των χρονικών ορίων του Ταμείου Ανάκαμψης και πλέον αναζητούνται εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καταγράφεται καθυστέρηση σε δύο επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την επιτήρηση των συνόρων για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης και του λαθρεμπορίου με την αξιοποίηση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι δράσεις PROTECTDOME και REACTION χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Στις μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθυστερήσεις καταγράφονται στην δημιουργία των δύο Μητροπολιτικών Υπηρεσιών για την Κινητικότητα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Για την πρώτη περίπτωση αναφέρεται πως τον σκοπό πλέον καλύπτουν ο ΟΟΑΣΑ για τις δημόσιες μεταφορές και η Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ) για τη εποπτεία των δρόμων. Για τη Θεσσαλονίκη σημειώνεται πως το θέμα θα επανεξεταστεί.

Στο πεδίο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθυστέρηση καταγράφεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αναθεωρήθηκε στην κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της ΕΥΔΑΠ και τη ΕΥΑΘ με στόχο την επέκταση της πρώτης στη Βοιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια και της δεύτερης στη Χαλκιδική. Καθυστέρηση καταγράφεται και στην προώθηση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Η επένδυση ύψους 75 εκατ. ευρώ έχει απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης.

Στο Υπουργείο Εργασίας καθυστέρηση στο έργο της αναδιάρθρωσης των τοπικών Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Μέχρι και τον Απρίλιο είχε ολοκληρωθεί μόνο η ενεργειακή και επιχειρησιακή αναβάθμιση του Κέντρου της Καλλιθέας ως πολιτικού έργου και αναμένονται οι προκαταρκτικές μελέτες για 39 ακόμη τοπικά κέντρα.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθυστέρηση σημειώνεται στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ολοκληρωθεί.

Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με αργούς ρυθμούς προχωράει το πρόγραμμα για την ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Μέχρι στιγμής μόλις 400 δικαιούχοι έχουν υπογράψει συμβάσεις μαθητείας. Η συνέχιση του προγράμματος υπό το Ταμείο Ανάκαμψης θα αποφασιστεί κατά την ερχόμενη τελική αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0».

Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής υποεκτέλεση καταγράφει το πρόγραμμα για την παιδική προστασία που έχει ως στόχο την αποϊδρυματοποίηση των νέων που βρίσκονται σε ειδικές μονάδες. Ο αριθμός των νέων που έχουν μπει σε δικά τους διαμερίσματα με οικονομική στήριξη από το πρόγραμμα παραμένει αρκετά κάτω από τον στόχο που είχε τεθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας καθυστέρηση καταγράφεται στο master plan για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου. Σημειώνεται ωστόσο πως είναι θέμα ημερών για τη δημοσίευση του εν λόγω masterplan.

Στο Υπουργείο Τουρισμού ανεκπλήρωτο παραμένει το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (e-MHTE) το οποίο άλλωστε απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης κατά την τελευταία αναθεώρηση του ελληνικού προγράμματος.

Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθυστέρηση καταγράφεται στο ΣΔΙΤ «Ultra-Fast Broadband» για την εγκατάσταση οπτικών ινών σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Μετά από χρόνια καθυστερήσεων οι συμβάσεις για όλες τις περιοχές έχουν υπογραφεί και πλέον το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκονται τα Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου που στήνονται και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Εδώ η καθυστέρηση αποδίδεται σε «ανωτέρα βία», καθώς των περασμένο Ιανουάριο

