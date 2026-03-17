Σήμα στήριξης στον Κάθετο Διάδρομο από την ελληνική πλευρά στις Βρυξέλλες

Η ελληνική παρέμβαση στη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και το μήνυμα προς την αγορά για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Στη σημασία που μπορεί να διαδραματίσει ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αναφέρθηκε η ελληνική πλευρά στο περιθώριο της χθεσινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Παρότι το έργο δεν αποτελούσε βασικό θέμα της επίσημης ατζέντας της συνόδου, τέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για την προώθηση της αμοιβαίας ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας και ο υπουργός Ενέργειας της Μολδαβίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στάθηκε στην προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει ο ενεργειακός διάδρομος για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να δοθούν πιο σαφή σήματα στήριξης προς την αγορά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη οφείλει να διαλύσει οριστικά την κανονιστική ασάφεια που περιβάλλει αυτό το εγχείρημα, με την προώθηση της αναθεώρησης του ρυθμιστικού πλαισίου και των σχετικών κωδίκων. Να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης του Κάθετου Διαδρόμου και ένα σαφές μήνυμα στην αγορά ότι παραμένει αμετακίνητη στον στόχο απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο που έχει θέσει».

Η αναφορά αυτή έγινε στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ένωση επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και να περιορίσει την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί μια πρωτοβουλία συνεργασίας χωρών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενεργειακής διαδρομής μεταφοράς φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά. Στην πράξη, το εγχείρημα βασίζεται στη σύνδεση των υποδομών φυσικού αερίου της Ελλάδας με τα συστήματα μεταφοράς της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και άλλων χωρών της περιοχής, δημιουργώντας έναν εναλλακτικό άξονα τροφοδοσίας για τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Το διασυνοριακό αυτό ενεργειακό εγχείρημα απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια, καθώς η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξαν την ανάγκη για νέες διαδρομές προμήθειας φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε έναν σημαντικό κόμβο εισόδου νέων ποσοτήτων φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, αξιοποιώντας τόσο τους τερματικούς σταθμούς LNG όσο και τα δίκτυα διασύνδεσης με τις βαλκανικές χώρες.

Ο Κάθετος Διάδρομος φιλοδοξεί να ενισχύσει αυτή τη λειτουργία, επιτρέποντας τη μεταφορά αερίου που φτάνει στην Ελλάδα προς αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και δημιουργώντας μια εναλλακτική διαδρομή εφοδιασμού για χώρες που επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Οι ρυθμιστικές εκκρεμότητες

Παρά τη στρατηγική σημασία του έργου, η πλήρης ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου συνδέεται με την ανάγκη για περαιτέρω θεσμικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αγορά αναμένει πιο σαφή ρυθμιστικά σήματα που θα επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή ροή φυσικού αερίου μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Η συζήτηση που έγινε στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας επιβεβαιώνει ότι το θέμα παραμένει στο τραπέζι των ευρωπαϊκών ενεργειακών πολιτικών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση των προμηθειών βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών στρατηγικών.