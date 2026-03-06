Πολιτική | Ελλάδα

Δένδιας: Patriot και F16 στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας

Δένδιας: Patriot και F16 στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας
«Την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Νέα επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του Atanas Zapryanov είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη συνέχεια, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Κατόπιν σχετικού, χθεσινού, αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα, ότι η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας».

«Συγκεκριμένα», συνέχισε ο κ. Δένδιας, «μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία Patriot, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας».

«Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. «Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό, αποστέλλονται 2 ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια», επισήμανε.

«Θέλω να καταστήσω σαφές», τόνισε, «ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας - μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν επηρεάζεται κατ' ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας». «Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια» κατέληξε ο κ. Δένδιας.


