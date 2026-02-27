Υπόθεση Predator: Πολιτική αντιπαράθεση για την απόφαση - Νέα έρευνα για πλημμεληματική κατασκοπεία

Στη Βουλή αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτική αντιπαράθεση, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας.

Στη Βουλή αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτική αντιπαράθεση, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», στον απόηχο της καταδικαστικής απόφασης για τους τέσσερις, στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών με το κακόβουλο λογισμικό Predator.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τους έκρινε ενόχους χωρίς ελαφρυντικά και τους επέβαλε συνολική ποινή 126 χρόνων και 8 μηνών, με ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση.

«Οι τέσσερις καταδικασθέντες να ελεγχθούν για πλημμεληματική κατασκοπεία»

Μετά την έκδοση της απόφασης, το δικαστήριο αποδέχθηκε την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας Δημήτρη Παυλίδη για ποινικό έλεγχο συγκεκριμένων προσώπων για συγκεκριμένα αδικήματα.

Ο κ. Παυλίδης, μεταξύ αυτών, ζήτησε να ελεγχθούν για κατασκοπεία στην πλημμεληματική της μορφή, για τους τέσσερις καταδικασθέντες επιχειρηματίες και άλλα έξι πρόσωπα, αλλοδαποί και ημεδαποί.

Όπως είπε ο εισαγγελέας της έδρας: «Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία προτείνω τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων».

Έτσι ζήτησε να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών πρακτικά της δίκης για:

Τον ιδιοκτήτη της προπληρωμένης κάρτας με την οποία αγοράστηκαν τα "μολυσμένα" SMS που εστάλησαν στον Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πρόσωπα, ώστε να ελεγχθεί για συνεργία στις πράξεις του κατηγορητηρίου. «Δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για χρήση κάρτας και έπεσε σε αντιφάσεις. Ίσως πρέπει να συσχετίσουν με αυτήν την δικογραφία οι μηνύσεις των κκ Ανδρουλάκη και Κουκάκη» ανέφερε.

Να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο για τον παραπάνω μάρτυρα καθώς και για στέλεχος μίας εκ των εμπλεκόμενων με το Predator εταιρειών.

Να αξιολογηθούν ποινικές ευθύνες έξι συγκεκριμένων προσώπων, αλλοδαπών και ημεδαπών, που είχαν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν, αλλά και των τεσσάρων καταδικασθέντων για τους οποίους ο κ. Παυλίδης κρίνει ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας.

Να ελεγχθούν για ψευδορκία όσον αφορά την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής το 2022 ένας εκ των καταδικασθέντων επιχειρηματιών και ένα στέλεχος μιας εκ των εμπλεκομένων εταιρειών.

Πολιτική αντιπαράθεση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «ήττα του παρακράτους» και «νίκη της Δημοκρατίας», ενώ το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζει αίτημα για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής.

Στην αντιπολίτευση απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews: «Δεν έχει νομίζω λογική αυτός ο χαρακτηρισμός (σ.σ. περί ήττας της ΝΔ) και τέλος πάντων αυτός ο τίτλος που επέλεξε να βάλει ο κ. Ανδρουλάκης. Καταρχάς να αποφασίσουν στην αντιπολίτευση και ειδικά στην αξιωματική αντιπολίτευση αν τελικά εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη. Γιατί εμείς στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία την εμπιστευόμαστε εν συνόλω σε όλες της τις αποφάσεις και δεν σχολιάζουμε τις αποφάσεις αυτές.

Στον κυβερνητικό εκπρόσωπο απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς:

«Ο κ. Μαρινάκης πριν ρωτήσει ξανά αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό, γιατί παραβιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Η Δημοκρατική Παράταξη δεν δέχεται μαθήματα δικαιοσύνης από όσους δε σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις και έχουν κάνει την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία «πλυντήριο» των κυβερνητικών τους ευθυνών, ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, υποστήριξε ότι «υπήρξε ένα οργανωμένο σχέδιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων με πρακτικές παρακράτους. Ο κ. Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη. Προσβάλλει τη Δημοκρατία. Γι’ αυτό και πρέπει να φύγουν το συντομότερο και η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές».

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ ανακοινώθηκε ότ «αυτό που πρέπει να μπει στο στόχαστρο είναι ο “μεγάλος ένοχος”, δηλαδή το αντιδραστικό κι επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο, που έχουν διαμορφώσει η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και που με τη “βούλα του κράτους δικαίου της ΕΕ” επιβάλλει το δόγμα “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”».

«Θα προχωρήσω άμεσα σε επικοινωνία και με τους πολιτικούς αρχηγούς της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει» σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά.

Στην υπόθεση παρενέβη και ο τέως πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δήλωσε: «Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο. Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός. Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης».

Λίγο αργότερα με ανάρτησή του στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι δέχθηκε εξώδικο από τον κ. Γρηγοριάδη για τη δήλωσή του.