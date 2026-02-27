Στις αντιδράσεις του Δήμου Ασπροπύργου έχει «μπλοκάρει» το project 136 εκατ. ευρώ. Ποιο είναι το έργο που θεωρείται σημαντικό από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Με «εκτροχιασμό» τόσο ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών όσο και ως προς την εξασφάλιση κοινοτικών κονδυλίων κινδυνεύει ένα σημαντικό μεταφορικό έργο για την Αττική και ειδικότερα τα Δυτικά της Περιφέρειας. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμώμενης αξίας 136,2 εκατ., με ανάδοχο την εταιρεία ΜΕΤΚΑ (όμιλος Metlen) και χρηματοδοτική εμπλοκή του Ταμείου Ανάκαμψης που σήμαινε σφιχτά χρονοδιαγράμματα στα οποία, βέβαια, έχουν «μπει ερωτηματικά» για την τήρησή τους και προφανώς για την εξασφάλιση των κοινοτικών πόρων. Έχει θεωρηθεί ως έργο ανάσα στη μεταφορική απομόνωση περιοχών όπως η Ελευσίνα και τα Μέγαρα.

Ωστόσο, όπως και χτες αναφέραμε, έχει προκύψει πρόβλημα και μπλοκάρισμα στον Προαστιακό Δυτικής Αττικής καθώς ο Δήμος Ασπροπύργου αντιδρά για το κομμάτι της γραμμής που περνάει από αυτόν, βάζοντας εμπόδια με συνέπεια να σταματήσουν τα έργα. Η πορεία υλοποίησης του έργου που μάλλον δεν αναμένονταν να είναι έτοιμο πριν το 2027, «σκοντάφτει» σε δικαστικές αντιπαραθέσεις με πρωταγωνιστή τον Δήμο Ασπροπύργου. Η δημοτική αρχή έχει εκφράσει την αντίθεσή της, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις αλλά και νομικές κινήσεις.

Οι βασικότερες αντιδράσεις του Δήμου Ασπροπύργου φέρονται να συνδέονται με το έργο κατασκευής αγωγού καυσίμων, που σχεδιάζεται παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή, συνδέοντας τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα, με ζητήματα ασφάλειας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, με θέματα πιθανής κυκλοφοριακής επιβάρυνσης σε μια περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει σημαντική συμφόρηση, ιδίως στις συνδέσεις με την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου. Επιπλέον, η σιδηροδρομική γραμμή «κόβει» τον αστικό ιστό σε πολλαπλά σημεία.

Κατά συνέπεια, από τη μία πλευρά ο τοπικός Δήμος εγείρει ενστάσεις για το έργο, προωθώντας νομικές ενέργειες με τις εργασίες να έχουν «παγώσει», από την άλλη πλευρά, όμως, το υπουργείο Υποδομών και μεταφορών επιμένει να θεωρεί το Project ως εθνικής σημασίας, με ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες, που πρέπει να προχωρήσει καθώς συνδέεται και με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η νέα προαστιακή γραμμή, μήκους 36 χλμ., έχει ως σημείο εκκίνησης τα Άνω Λιόσια, θα περνά από τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και θα τερματίζει στα Μέγαρα. Ο σιδηρόδρομος θα κάνει στάση σε: ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, ΕΛΠΕ Ελευσίνας, Λουτρόπυργος, Νέα Πέραμος, Μέγαρα (ΣΓΥΤ), ενώ με την προαίρεση μπαίνει στο κάδρο και ο Παλαιός Σ.Σ. Μεγάρων. Η αξία του έργου είναι σημαντική δεδομένου ότι θα εξυπηρετεί τόσο κατοικημένες περιοχές, όσο και βιομηχανικές ζώνες.

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση της επιδομής της Σ.Γ. με νέα υλικά και πιστοποίησή της στις αρχές Διαλειτουργικότητας και περιλαμβάνει εγκατάσταση συστήματος εναέριας γραμμής επαφής τύπου τρόλεϋ 25kV/50 Hz, εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης με ETCS L1 με τηλεδιοίκηση και πληροφοριακά συστήματα σταθμών, συστήματα τηλεπικοινωνιών και Η/Μ εγκαταστάσεις στους σταθμούς και στάσεις του έργου (ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, ΕΛΠΕ Ελευσίνας, Λουτρόπουργος, Νέα Πέραμος, Μέγαρα (ΣΓΥΤ) και Παλαιός Σ.Σ. Μεγάρων). Το τελικό έργο θα περιλαμβάνει την ηλεκτροκίνηση και τη σηματοδότηση - Τηλεδιοίκηση με διασυνδέσεις με την Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ).

Αφορά στον υφιστάμενο κλάδο γραμμής από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού (Σ.Σ.) Άνω Λιοσίων ως την είσοδο του Σταθμού Μεγάρων της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Τάσης. Ουσιαστικά, θα πατά επάνω στην υφιστάμενη γραμμή των ΣΠΑΠ. Στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται ο κλάδος γραμμής προς τον παλιό Σ.Σ. Μεγάρων, η κατασκευή του οποίου θα ενεργοποιηθεί με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το εν λόγω τμήμα. Η σύνδεση με τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, καθώς και η δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης κλάδων σύνδεσης με τη βιομηχανική περιοχή της Βαμβακιάς ή/και τα ναυπηγεία Ελευσίνας, παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και εμπορευματικών μεταφορών.