ΧΑ: Εκατέρωθεν των 2.300 μονάδων ο Γενικός Δείκτης, μικτή εικόνα σε τράπεζες και blue chips

Ήπιες πιέσεις και αρνητικά πρόσημα στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφονται την Παρασκευή στη Λεωφόρο Αθηνών, στην τελευταία συνεδρίαση του Φεβρουαρίου.

Ήπιες πιέσεις και αρνητικά πρόσημα στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφονται την Παρασκευή στη Λεωφόρο Αθηνών, στην τελευταία συνεδρίαση του Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι στο χθεσινό κλείσιμο η απόδοση του Γενικού Δείκτη εντός του μήνα ήταν αρνητική, με απώλειες της τάξης του 0,5%, κι έτσι το πρόσημο του μήνα θα κριθεί στη σημερινή συνεδρίαση. Αισθητή υποαπόδοση για τις τράπεζες στο ίδιο διάστημα, με τον κλαδικό δείκτη να υποχωρεί 3,77%.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και σήμερα τα εγχώρια αποτελέσματα. Πριν την έναρξη των συναλλαγών η Alpha Bank ανακοίνωσε άλμα 44% στα καθαρά κέρδη για το 2025 και τετραπλασιασμό των διανομών προς τους μετόχους που θα ανέλθουν σε 519 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη κερδοφορία ανακοίνωσε και η Εθνική Τράπεζα, με ισχυρή αύξηση χορηγήσεων, αλματώδη άνοδο στα έσοδα από προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα και περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Μεταξύ των στόχων που έθεσε η διοίκηση της ΕΤΕ για την τριετία 2026-2028 είναι η επίτευξη καθαρή πιστωτικής επέκτασης άνω των 10 δισ. ευρώ.

Αποτελέσματα ανακοίνωσε και η Premia Properties, εμφανίζοντας μεταξύ άλλων αυξημένη λειτουργική κερδοφορία και μεγάλη άνοδο στην αξία του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων.

Εκτός συνόρων, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφανίζουν μικτά πρόσημα, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται 0,22%, τον γαλλικό CAC 40 να υποχωρεί οριακά κατά 0,02%, ενώ ήπια ανοδικά κινείται στο Λονδίνο ο FTSE 100 με κέρδη 0,42%. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένουν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» του Ιράν, ενώ στο μεταξύ οι διεθνείς επενδυτές δείχνουν να επαναξιολογούν τις προοπτικές του τεχνολογικού κλάδου, αλλά και να «ζυγίζουν» κέρδη και απώλειες από το νέο καθεστώς των αμερικανικών δασμών.

Στο ελληνικό ταμπλό, λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.300,37 μονάδες με απώλειες 0,16%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 0,24% στις 2.596,61 μονάδες. Στη σύνθεσή του οι Τρ. Κύπρου και Alpha Bank ξεχωρίζουν με άνοδο 0,64% και 0,725 αντίστοιχα, ενώ οριακά κέρδη καταγράφει και η Eurobank. Στον αντίποδα η ΕΤΕ υποχωρεί περί του 1,1%, ενώ με μικρότερες απώλειες περί του 0,4% ακολουθούν οι Optima και Τρ. Πειραιώς.

Στο σύνολο του ταμπλό 42 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 44 που υποχωρούν και 64 που παραμένουν αμετάβλητες, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 36,86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €12,15 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.