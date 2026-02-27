Οικονομία | Διεθνή Οικονομικά Νέα

Το ΔΝΤ επιβεβαιώνει τη χορήγηση δανείου 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπει την «άμεση εκταμίευση» ποσού 1,5 δισ. δολαρίων, διευκρίνισε το ΔΝΤ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι πλέον τίθεται σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα στήριξης της Ουκρανίας, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση δανείου συνολικά 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να σταθεροποιηθεί η οικονομία της εμπόλεμης χώρας.

Ο διεθνής χρηματοπιστωτικός θεσμός της Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει στα τέλη Νοεμβρίου ότι κλείστηκε συμφωνία με την ουκρανική κυβέρνηση επ’ αυτού, που όμως απέμενε να εγκριθεί τυπικά από το διοικητικό συμβούλιό του.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπει την «άμεση εκταμίευση» ποσού 1,5 δισ. δολαρίων, διευκρίνισε το ΔΝΤ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

