Monte dei Paschi: Επιστροφή κεφαλαίων 16 δισ. ευρώ έως το 2030 μετά την εξαγορά της Mediobanca

Επιστροφές κεφαλαίου περίπου 16 δισ. ευρώ στους μετόχους δρομολογεί έως το 2030 η Monte dei Paschi, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Λουίτζι Λοβάλιο προσπαθεί να αποκομίσει τα οφέλη από την απόκτηση της Mediobanca.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η ιταλική τράπεζα θα διανείμει το 100% των καθαρών κερδών έως το 2030, ενώ παράλληλα, αναμένει έσοδα περίπου 9,5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα κέρδη της τάξεως των 3,7 δισ. ευρώ στο τέλος αυτής της περιόδου.

Οι νέοι στόχοι έρχονται έπειτα από την εξαγορά της Mediobanca τον Σεπτέμβριο, ένα deal που δημιούργησε την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας με βάση το ενεργητικό και σηματοδότησε μία σημαντική αλλαγή σελίδας για την Monte dei Paschi η οποία είχε κρατικοποιηθεί λιγότερο από δέκα χρόνια πριν εν μέσω κρίσης.

Επιπλέον, η Monte dei Paschi έχει εκφράσει την πρόθεση να αποχωρήσε η Mediobanca από το χρηματιστήριο, ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή της. Η δραστηριότητα καταναλωτικής πίστης της Mediobanca θα ενταχθεί στον βασικό κορμό εργασιών τηςMonte dei Paschi, ενώ οι τομείς εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και οι υπηρεσίες private banking υψηλής πελατείας, θα μεταφερθούν σε νέα θυγατρική υπό το εμπορικό σήμα της Mediobanca.

Η νέα αυτή μονάδα θα περιλαμβάνει και το ποσοστό 13% που κατέχει η Mediobanca στην Assicurazioni Generali, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 56 δισ. ευρώ.

«Ο συνδυασμός των δύο εταιρειών θα ενισχύσει την αριστεία της τραπεζικής παράδοσης της Ιταλίας, συνδυάζοντας το ισχυρό εμπορικό δίκτυο της Monte Paschi με την αναγνωρισμένη συμβουλευτική κουλτούρα της Mediobanca», δήλωσε ο Λοβάλιο.

Η ενοποίηση εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την οργανική δημιουργία κεφαλαίου, μέσω ταχύτερης αξιοποίησης έως και 2,9 δισ. ευρώ σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τον ισολογισμό του ομίλου.