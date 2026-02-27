ΟΤΕ: «Πατά γκάζι» στις επενδύσεις - Οι πυλώνες ανάπτυξης για τη συνέχεια

Τι ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής για τις οπτικές ίνες, το 5G και την συνδρομητική τηλεόραση. Οι εκτιμήσεις για τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Θωρακισμένος έναντι του ανταγωνισμού, που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τις προθέσεις του, και με πλάνο ανάπτυξης που ενισχύει σταθερά τη θέση του αλλά και τις αποδόσεις για τους μετόχους βρίσκεται ο ΟΤΕ, όπως δήλωσε κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλός του, Κώστας Νεμπής. Έχοντας κλείσει μάλιστα το 2025 με επιδόσεις ρεκόρ σε συγκεκριμένους τομείς, οι εκτιμήσεις για το νέο έτος παραμένουν θετικές, με τον οργανισμός να επικεντρώνεται στη συνέχιση του επενδυτικού του πλάνου δρομολογώντας επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος.

Ψηλά ο πήχης για το FTTH

Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης του οργανισμού παραμένουν οι οπτικές ίνες, οι επενδύσεις στις οποίες αναμένεται να επιταχυνθούν και έχουν ήδη αποφέρει καρπούς, όπως σημείωσε ο επικεφαλής.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ΟΤΕ ο πήχης τοποθετείται σε περίπου 2,4 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης με FTTH έως το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατ. έως το 2030, ποσό που καλύπτει το 70% και πλέον των συνολικών γραμμών της χώρας. Ήδη άλλωστε η διαθεσιμότητα FTTH φτάνει σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, ενώ το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH έχει φτάσει το 49%, γεγονός που έχει συντελέσει στις ισχυρές επιδόσεις που εμφάνισε ο οργανισμός από την συγκεκριμένη δραστηριότητα το 2025.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΟΤΕ, οι συνδρομητές FTTH ανήλθαν σε 567χιλ. καταγράφοντας ρεκόρ νέων συνδέσεων στο τελευταίο τρίμηνο (+58χιλ.). Οι 567 χιλ. συνδρομές FTTH αντιπροσωπεύουν το 24% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, σε σχέση με 17% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό έναν χρόνο. Το γεγονός σύμφωνα με τον κ. Νεμπή επιβεβαιώνει τη στροφή της αγοράς σε συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων.

Θετικές τάσεις στην κινητή

Αντίστοιχα και στην κινητή παρατηρείται τάση για διαρκή συνδεσιμότητα, γεγονός που στρέφει τους συνδρομητές σε unlimited συμβόλαια, επιδρώντας θετικά στα έσοδα του Οργανισμού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η μέση μηνιαία χρήση δεδομένων το 2025 διαμορφώθηκε στα 18,3GB στο τρίμηνο, αυξημένη κατά 30% σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση της κινητής, βάσει των όσων ανέφερε ο κ. Νεμπής, η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ το δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) πλησιάζει το 78%, με την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία να είναι η μοναδική που το έχει κάνει διαθέσιμο προς ώρας.

Να θυμίσουμε ότι στην περίπτωση της κινητής η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία πέτυχε ρεκόρ αύξησης των πελατών συμβολαίου, προσθέτοντας 60 χιλιάδες νέους πελάτες συμβολαίου και αυξάνοντας τη συνδρομητική βάση σε 3,1 εκατ., που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 7,2%. Καθώς είναι η ένατη χρονιά που παρατηρείται η συγκεκριμένη στροφή οι πελάτες της καρτοκινητής έχουν φτάσει να αντιπροσωπεύουν πλέον το 57% της συνολικής βάσης κινητής, από 60% ένα χρόνο πριν.

Παράλληλα με την προαναφερθείσα στροφή αυξάνουν και οι πελάτες που επιλέγουν την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) που προσφέρει o OTE, με τον κ. Νεμπή να επισημαίνει μάλιστα ότι η εν λόγω υπηρεσία έχει βοηθήσει την Cosmote Telekom να «αμυνθεί» απέναντι στη Starlink στις περιοχές που δεν καλύπτονται -ακόμη- με δίκτυα οπτικών ινών. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η υιοθέτηση της υπηρεσίας συνεχίστηκε, οδηγώντας τη συνολική βάση συνδρομητών στις 55 χιλιάδες στο τέλος του 2025. Χάρη σε αυτήν μάλιστα η συνολική ευρυζωνική συνδρομητικής βάσης του ΟΤΕ έφτασε τα 2,4 εκατ.

Οι εκτιμήσεις για συνδρομητική και ICT

Πεδίον δόξης λαμπρό αποδεικνύεται και η συνδρομητική τηλεόραση, με την διοίκηση να εκφράζει την ικανοποίησή της για την πορεία ανάπτυξης στην οποία συνετέλεσαν τόσο η συμφωνία για τα αθλητικά όσο και η καταπολέμηση της πειρατείας αλλά και ο εξορθολογισμός της φορολογίας από πλευράς της κυβέρνησης. Το τελευταίο μάλιστα αναμένεται να επιδράσει θετικά και στο μέλλον σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών του οργανισμού. Σημειωτέον ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθαν σε 777.000, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,1%.

Όσο για τον τομέα του ICT, αυξήθηκε με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Στην περίπτωση της αγοράς πληροφορικής μάλιστα, όπου η δυναμική στη χώρα αναμένεται να μετριαστεί καθώς εκπνέουν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Νεμπής υπογράμμισε την διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας του τμήματος, μέσω της ανάλυσης νέων έργων στο εξωτερικό, η οποία θα αντισταθμίσει την όποια συρρίκνωση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στην εγχώρια αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα η πορεία για το 2026 αναμένεται θετική, με την ανάπτυξη να τοποθετείται εκ νέου σε διψήφια επίπεδα, μεταξύ 10% και 20%.

Ο ανταγωνισμός και η πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους

Ερωτηθείς σχετικά με τον συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, ο επικεφαλής του ΟΤΕ σημείωσε ότι δεν έχει μέχρι τώρα φανεί κάποια σημαντική πίεση στα νούμερα και επανέλαβε την στρατηγική υπεράσπισης των μεριδίων αγοράς του, η οποία επικεντρώνεται στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο συνδυαστικών υπηρεσιών που διαθέτει. Σχετικά με την ΔΕΗ εξήγησε ότι το αποτύπωμά της παραμένει περιορισμένο καθώς μέχρι στιγμής επικεντρώνεται κυρίως στις υποδομές οπτικών ινών.

Να θυμίσουμε ότι κατά την χθεσινή τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της διοίκησης αναφέρθηκαν και στο επενδυτικό πλάνο του οργανισμού, το οποίο προβλέπεται να κυμανθεί έως και τα 600 εκατ. Ευρώ για το τρέχον έτος, με το μεγαλύτερο μέρος αυτού να κατευθύνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών.

Παράλληλα μάλιστα έγινε λόγος και για αλλαγή φιλοσοφίας στην ανταμοιβή των μετόχων, καθώς πλέον θα λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αντί για τις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Συγκεκριμένα για το 2026 προτείνεται συνολική αμοιβή 532 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 355 εκατ. ευρώ σε μέρισμα και περίπου 177 εκατ. ευρώ μέσω προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν το 2025.

Η εταιρεία επανέλαβε ότι, υπό την προϋπόθεση σταθερού εξωτερικού περιβάλλοντος, σκοπεύει να διανέμει στους μετόχους της το 70% έως 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών του προηγούμενου έτους, μέσω συνδυασμού μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών με στόχο την ακύρωσή τους. Από το συνολικό ποσό, τουλάχιστον το 50% θα κατευθύνεται σε μέρισμα, με το υπόλοιπο να αξιοποιείται για buyback.