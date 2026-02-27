Alpha Bank: Άλμα 44% στα κέρδη του 2025 - Διανομή μερίσματος 519 εκατ. ευρώ

Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί την υπερκάλυψη των στόχων του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2023-2025 και επιβεβαιώνει τη μετάβαση του Ομίλου σε μια νέα φάση ενισχυμένης κερδοφορίας.

Αυξημένα κατά 44% σε ετήσια βάση ήταν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων που κατέγραψε η Alpha Bank το 2025 και ανήλθαν στα 943,3 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα προχωρά σε διανομή 519 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους τετραπλάσια σε σχέση με το 2023.

Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, η επίδοση αυτή σηματοδοτεί την υπερκάλυψη των στόχων του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2023-2025 και επιβεβαιώνει τη μετάβαση του Ομίλου σε μια νέα φάση ενισχυμένης κερδοφορίας και ανάπτυξης.

Παράλληλα εμφάνισε:

Κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 0,36 ευρώ και RoTE 13,8%

Στο 55% των κερδών η διανομή μερίσματος για το 2025 συνολικού ύψους 519 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για 425 εκατ. ευρώ

Ρεκόρ εκταμιεύσεων δανείων με €4,2 δισ. στο δ’ τρίμηνο (+40% q/q) και καθαρή πιστωτική επέκταση €3,5 δισ. στο έτος

Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια – Δείκτης FL CET1 στο 15% και οργανική δημιουργία κεφαλαίου 206 μ.β. το 2025

Νέο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028 και Investor Day το β’ τρίμηνο 2026

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε μια καθοριστική χρονιά για την Alpha Bank, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου που ξεκίνησε το 2023. Σε αυτήν την τριετία, και ιδιαίτερα το 2025, υπερβήκαμε όλους τους στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς μας στόχους, ενώ ολοκληρώσαμε σειρά εξαγορών που ενισχύουν τις δυνατότητές μας, επιταχύνουν τη στρατηγική μας και τοποθετούν τον Όμιλο σε τροχιά μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.»

Τετραπλασιασμός διανομών προς τους Μετόχους

Η Alpha Bank, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και της λήψης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων, αυξάνει το ποσοστό διανομής μερίσματος για το 2025 στο 55% των καθαρών κερδών, που αντιστοιχεί σε 519 εκατ. ευρώ ισόποσα κατανεμημένα μεταξύ μερίσματος και επαναγοράς μετοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσα σε δύο χρόνια από την επανέναρξη της επιστροφής αξίας προς τους μετόχους, το συνολικό ποσό διανομών έχει τετραπλασιαστεί, από 122 εκατ. ευρώ το 2023 σε 519 εκατ. ευρώ το 2025.

Συνολικά, οι χρηματικές διανομές από τα κέρδη του 2025 ανέρχονται σε 259 εκατ. ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Λαμβάνοντας υπόψη το προμέρισμα των 111 εκατ. ευρώ, που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο, το τελικό μέρισμα εκτιμάται σε 148 εκατ. ευρώ, ή περίπου 0,065 ευρώ ανά μετοχή. Το προτεινόμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 259 εκατ. ευρώ είναι αναλογικό με εκείνο που υλοποιήθηκε από τα κέρδη του 2024.

Η συνεχιζόμενη ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου επιτρέπουν στην Τράπεζα να εξετάζει προοδευτικά υψηλότερα ποσοστά διανομής, με στόχο την προβλέψιμη και αυξανόμενη απόδοση για τους μετόχους. Η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζεται με την επιδίωξη της Alpha Bank να διατηρεί ευελιξία μεταξύ μετρητών και επαναγορών μετοχών, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις ευκαιρίες κεφαλαιακής αξιοποίησης.

Σχετικά με το μέρισμα ο Β. Ψάλτης δήλωσε: «Για το 2025, χάρη στην ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου, σκοπεύουμε να αυξήσουμε τις διανομές προς τους μετόχους μας στο 55% των καθαρών κερδών μετά από φόρους, ποσό που αντιστοιχεί σε 519 εκατ. ευρώ, ισόποσα κατανεμημένα μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Το ποσό αυτό υπερβαίνει σημαντικά την αρχική μας καθοδήγηση προς την αγορά, ύψους 425 εκατ. ευρώ, και υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή μας για διατηρήσιμες, αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους μας».

Ισχυρή κερδοφορία και εμπορική δυναμική

Επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού της σχεδίου, η Alpha Bank παρουσίασε ένα ισχυρό κλείσιμο έτους, πετυχαίνοντας όλους τους βασικούς της στόχους για το 2025 και καταγράφοντας καθαρά κέρδη μετά από φόρους 943 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44% σε σχέση με το 2024. Τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 907 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους και σε 225,1 εκατ. ευρώ για το δ’ τρίμηνο του 2025.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση άγγιξε τα 3,5 δισ. ευρώ στο έτος, και τα 1,3 δισ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο, με κύριο μοχλό ανάπτυξης την εκταμίευση προς επιχειρήσεις. Tο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατέγραψε αύξηση 10% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ) αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα €413,3 εκατ., με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στην ενοποίηση της Astrobank. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, τα καθαρά έσοδα από τόκους επηρεάστηκαν θετικά από τα υψηλότερα έσοδα δανείων λόγω της αύξησης των υπολοίπων χορηγήσεων.

Ισχυρή ήταν και η απόδοση στα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, στα 136,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανόδου των προμηθειών διαχείρισης ακινήτων, των επιχειρηματικών προμηθειών και της υψηλότερης συνεισφοράς των προμηθειών από εργασίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Σε επίπεδο έτους, τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν αύξηση κατά +19%.

Η ισχυρή επίδοση αποτυπώνεται και στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), τα οποία διαμορφώθηκαν στα €0,36, ενώ ο δείκτης RoTE ανήλθε σε 13,8%. Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 στο 15% Ο δείκτης NPEs διατηρήθηκε στο 3,6%, υπερκαλύπτοντας τον στόχο για το 2025, ενώ το Cost of Risk διαμορφώθηκε στις 48 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τον στόχο των 50 μ.β. που είχε τεθεί.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Τα συνολικά έσοδα για το 2025 ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 943 εκατ. ευρώ, επισφραγίζοντας την ισχύ και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Η εμπορική μας δυναμική παρέμεινε ισχυρή, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να αγγίζει τα 3,5 δισ. ευρώ, προερχόμενη κυρίως από χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Alpha Bank ως τράπεζας επιλογής για τον επιχειρηματικό κόσμο στις βασικές μας αγορές, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 δισ. ευρώ προήλθαν από την AstroBank, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ισολογισμό μας. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση και αντιπροσώπευσαν το 23% των συνολικών εσόδων μας, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη διαφοροποίηση πηγών εσόδων του Ομίλου. Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από την έντονη δραστηριότητα στο Transaction banking και την περαιτέρω επιτάχυνση των πρωτοβουλιών μας στη διαχείριση κεφαλαίων, όπου καταγράψαμε 1,3 δισ. ευρώ καθαρές πωλήσεις και 2 δισ. ευρώ εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια.»

Η προστιθέμενη αξία των εξαγορών

Οι εξαγορές των FlexFin, AXIA Ventures και Astrobank αναμένεται να ενσωματωθούν πλήρως στον Όμιλο Alpha Bank έως το γ’ τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας τη βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων και τις δυνατότητες του Ομίλου σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια..

Οι συναλλαγές αυτές εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και στη λειτουργική απόδοση του κεφαλαίου (RoTE), συμβάλλοντας στη σταδιακή ενίσχυση της κερδοφορίας και της ποιότητας των εσόδων.

Παράλληλα, η συμφωνία για την εξαγορά της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας Altius και τη συγχώνευσή της με την Universal Life, δημιουργεί τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό στην Κύπρο. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, υπό την επιφύλαξη εποπτικών εγκρίσεων, παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερους από 100.000 πελάτες και δίκτυο άνω των 400 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Σύμφωνα με τη Διοίκηση, η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει περιορισμένη κεφαλαιακή επίπτωση, περίπου 23 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1, με θετική συνεισφορά στα κέρδη ανά μετοχή της τάξης του ~2% και ενίσχυση του δείκτη RoTE κατά περισσότερες από 30 μ.β.

Υπερκάλυψη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου 2023-2025 και μετάβαση σε νέα φάση ανάπτυξης

Το 2025 σηματοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2023-2025, με την Alpha Bank να υπερκαλύπτει τους βασικούς στόχους που είχε θέσει σε επίπεδο κερδοφορίας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής ισχύος, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου.

O δείκτης RoTE ανήλθε σε 11,9%, ή 13,8% σε προσαρμοσμένη βάση, αντανακλώντας τη βελτιωμένη ποιότητα κερδοφορίας. Η πειθαρχημένη διαχείριση κόστους διατήρησε τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 38,7%, χαμηλότερα του στόχου, ενώ το Cost of Risk υποχώρησε στις 48 μονάδες βάσης, υπεραποδίδοντας έναντι των αρχικών προβλέψεων. Παράλληλα, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα €7,6 δισ., με τον δείκτη CET1 (fully loaded) στο 15,0%, παρά την απορρόφηση κεφαλαίου από εξαγορές, τις συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και την υψηλότερη διανομή προς τους μετόχους- επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου.

Καθοδήγηση για το 2026 (Guidance)

Για το 2026, η Alpha Bank εκτιμά ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή θα επιταχυνθεί, με τα προσαρμοσμένα EPS να αναμένεται να ενισχυθούν κατά περίπου 11%, αντανακλώντας την ενίσχυση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι το 2026 αποτελεί μεταβατικό έτος, καθώς ο Όμιλος επικεντρώνεται στην πλήρη ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών, με τις αναμενόμενες συνέργειες να αποτυπώνονται σταδιακά.

Η προβλεπόμενη αύξηση της κερδοφορίας βασίζεται σε διατηρήσιμες πηγές εσόδων, με περαιτέρω ενίσχυση της συνεισφοράς των δραστηριοτήτων προμηθειών και πειθαρχημένη διαχείριση κόστους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές και τους στόχους του Ομίλου θα παρουσιαστούν στο Investor Day, το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Investor Day και νέος στρατηγικός σχεδιασμός για 2026-2028

Ο Βασίλης Ψάλτης σχολίασε: «Aνυπομονούμε να φιλοξενήσουμε το, δεύτερο τρίμηνο του 2026, το Investor Day, όπου θα παρουσιάσουμε τους βασικούς πυλώνες και στόχους που θα καθορίσουν το επόμενο στάδιο της πορείας της Alpha Bank. Τα τρία τελευταία χρόνια πειθαρχημένης υλοποίησης μάς έχουν φέρει στην πρωτοπορία του κλάδου και συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική σε ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας προσηλωμένοι στη δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ενισχυμένη κερδοφορία και διευρυμένη παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Alpha Bank είναι σε θέση να επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξή της και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες, στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού της σχεδίου.