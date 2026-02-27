Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές στο κλείσιμο της εβδομάδας

Οι επενδυτές επεξεργάζονται την πληθώρα των οικονομικών αποτελεσμάτων εταιρειών και στρέφουν το βλέμμα σε νέα οικονομικά δεδομένα.

Με θετικά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές την τελευταία ημέρα της αγοραστικής εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται την πληθώρα των οικονομικών αποτελεσμάτων εταιρειών που έχουν πάρει στα χέρια τους αυτή την εβδομάδα και ταυτόχρονα στρέφουν το βλέμμα σε νέα οικονομικά δεδομένα από τις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,33% στις 635,28 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,13% στις 6.169 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη καταγράφει άνοδο 0,4% στις 25.378 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,12% στις 8.631 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,53% στις 10.904 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο προσθέτει 0,39% στις 47.609 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται με +0,3% στις 18.554 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 1,1% σε ετήσια βάση έπειτα από άνοδο 0,4% τον προηγούμενο μήνα και πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις 0,8% των αναλυτών του Bloomberg.

Από την άλλη, στην Ισπανία, ο πληθωρισμός σημείωσε μικρή άνοδο στο 2,5% από 2,4% τον Ιανουάριο, όταν οι αναλυτές ανέμεναν υποχώρηση στο 2,3%.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να δημοσιευθούν στοιχεία για τη Γερμανία, με τον πληθωρισμό να εκτιμάται στο 2,1%.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και τις γεωπολιτικές εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά το κλίμα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 0,16% στις 58.885,2 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 59.000 μονάδες. Ο ευρείας βάσης Topix πρόσθεσε 1,5% στις 3.938,68 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας διολίσθησε 1% στις 6.244,13 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε 0,39% τις 1.192,78 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε στις 4.710,5 μονάδες με πτώση 0,34%.

Τέλος, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε κέρδη 0.25% στις 9.198,6 μονάδες.