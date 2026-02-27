ΥΠΕΘΟ: Ομάδα Εργασίας αναλαμβάνει τον έλεγχο καταγγελιών για τους servicers

Στο «μικροσκόπιο» της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα οι δράσεις και πρακτικές των διαχειριστών πιστώσεων.

Σε μία κίνηση που σηματοδοτεί την εντατικοποίηση της εποπτείας στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στη συγκρότηση ειδικής Ομάδας Εργασίας, η οποία θα αναλάβει την κεντρική καταγραφή και παρακολούθηση των καταγγελιών που αφορούν στη δράση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων οφειλών από δάνεια.

Στο σκεπτικό της απόφασης περιγράφεται ρητά η «ανάγκη ορθότερης διαχείρισης των καταγγελιών που υποβάλλονται προς τους διαχειριστές πιστώσεων για παραβάσεις, με βάση το άρθρο 31 του ν. 5072/2023».

Το έργο της Ομάδας

Η λειτουργία της Ομάδας Εργασίας, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική εποπτεία των πρακτικών των διαχειριστών πιστώσεων και τη θωράκιση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους δανειολήπτες.

Κεντρικό έργο της Ομάδας Εργασίας, όπως περογράφεται στην απόφαση, είναι η «οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση των καταγγελιών που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις διαχειριστών πιστώσεων».

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα αναλαμβάνει κρίσιμες αρμοδιότητες όπως, μεταξύ άλλων:

α) αναλαμβάνει την οργάνωση των καταγγελιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 5072/2023, σχετικά με εταιρίες που διαχειρίζονται τις απαιτήσεις δανείων, για λογαριασμό αγοραστών πιστώσεων.

β) επικοινωνεί με τα εμπλεκόμενα μέρη για τη συγκέντρωση του υλικού και τη σύσταση φακέλου,

γ) προβαίνει στη σύσταση φακέλλου για έκαστη καταγγελία σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο NAS (Network Attached Storage) που τηρείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους της ΓΓΧΤΔΙΧ και έχουν πρόσβαση τα μέλη της ομάδας,

δ) τηρεί ειδικό πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων (excel) που βρίσκεται αναρτημένο στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο NAS για να παρακολουθεί την πορεία κάθε καταγγελίας και των στοιχείων, που αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους της ΓΓΧΤΔΙΧ από τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμμορφούμενη πλήρως προς τις ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και προς κάθε άλλη συναφή ισχύουσα διάταξη,

ε) παρακολουθεί την πορεία κάθε καταγγελίας θέτοντας προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους,

στ) εξετάζει το περιεχόμενο των παραπόνων / καταγγελιών και αξιολογεί το σύνολο των εγγράφων έκαστου φακέλου στα πλαίσια της έρευνας των καταγγελόμενων εις βάρος διαχειριστών ή άλλου φορέα για λογαριασμό του διαχειριστή σε σχέση με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 5072/2023 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού,

ζ) επάγει συμπεράσματα ως προς τη βασιμότητα ή μη των παραπόνων / καταγγελιών και προβαίνει στις δέουσες κατά περίπτωση ενέργειες στα πλαίσια της διαχείρισης της καταγγελίας, όπως προτάσεις προς τους διαχειριστές, ενημέρωση καταγγέλλοντος, αρχειοθέτηση υπόθεσης, σχετικές εισηγήσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.