Μπάρμπα Στάθης: Επενδύει σε ανάπτυξη και καινοτομία - Οι στόχοι του 2026

Ποια είναι τα επόμενα σχέδια για μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων.

Στο τρίπτυχο νέες επενδύσεις, ενίσχυση παρουσίας στην αγορά και καινοτομία προσβλέπει για το 2026 αλλά και για τα επόμενα χρόνια η Μπάρμπα Στάθης, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων και ηγέτιδα στα κατεψυγμένα λαχανικά και τα έτοιμα γεύματα στην Ελλάδα που «πέρασε» στην Ideal Ηoldings το 2025 έναντι τιμήματος 130 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε στο conference call της Ideal Holdings με αναλυτές και επενδυτές το απόγευμα της Πέμπτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των οικονομικών μεγεθών για το 2025, οι πωλήσεις της Μπάρμπα Στάθης αναμένεται να θα συνεχίσουν να αυξάνονται με μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ρυθμό το 2026, με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της κατηγορίας.

Η πορεία αυτή αναμένεται να υποστηριχθεί από τον ολικό επανασχεδιασμό της μάρκας (νέα εταιρική ταυτότητα, νέα διαφημιστική καμπάνια, νέες συσκευασίες) και τις ισχυρές επενδύσεις προς τον καταναλωτή, σε συνδυασμό με την έντονη παρουσία στα σημεία πώλησης και την επέκταση της διανομής σε κατηγορίες υψηλής ανάπτυξης.

Παράλληλα, το EBITDA αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2026 με χαμηλό διψήφιο ρυθμό, αξιοποιώντας την αύξηση των εσόδων και τα κέρδη παραγωγικότητας που προκύπτουν από τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

Τα κέντρα διανομής

Στον πυρήνα των επενδύσεων της εταιρείας βρίσκεται δύο πολύ σημαντικά έργα.

Το πρώτο αφορά στη δημιουργία νέου κέντρου διανομής και αποθήκευσης στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αύξηση της ιδιόκτητης αποθηκευτικής ικανότητας και τη σημαντική μείωση του κόστους αποθήκευσης σε τρίτους. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

Την ίδια στιγμή προχωρά και η δημιουργία νέου κέντρου διανομής και αποθήκευσης στην Αθήνα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και την ελαχιστοποίηση του κόστους προς τρίτους. Το έργο βρίσκεται ακόμη σε αρχική φάση και η ολοκλήρωσή του αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2027.