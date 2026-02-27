«Είμαι 100% σίγουρη ότι ο Μπιλ Κλίντον δεν γνώριζε για τα εγκλήματα του Έπστιν», λέει η Χίλαρι

Ερωτηθείσα από μια δημοσιογράφο «είστε 100% σίγουρη ότι ο πρώην πρόεδρος δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπστιν;» η κ. Κλίντον απάντησε «ναι, είμαι».

Η πρώην πρώτη κυρία και πρώην επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Χίλαρι Κλίντον διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπστιν, έπειτα από κατάθεσή της κατά τη διάρκεια ακρόασης κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής.

Ερωτηθείσα από μια δημοσιογράφο «είστε 100% σίγουρη ότι ο πρώην πρόεδρος δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπστιν;» η κ. Κλίντον απάντησε «ναι, είμαι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ