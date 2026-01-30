Αραγτσί: Το Ιράν είναι έτοιμο είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

«Αν οι διαπραγματεύσεις είναι δίκαιες, το Ιράν είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του στην Κωνσταντινούπολη.

Το Ιράν είναι έτοιμο για επανάληψη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτές θα πρέπει να είναι δίκαιες και να μην περιλαμβάνουν τις αμυντικές ικανότητες του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διπλωμάτης της χώρας, την ώρα που περιφερειακές δυνάμεις εργάζονται προκειμένου να αποτρέψουν μια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι σχεδιάζει να μιλήσει με το Ιράν, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ έστειλαν άλλο ένα πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή και ο επικεφαλής του Πενταγώνου είπε ότι ο στρατός θα είναι έτοιμος να φέρει εις πέρας ό,τι κι αν αποφασίσει ο πρόεδρος.

Μία από τις κύριες απαιτήσεις των ΗΠΑ για την επανάληψη των συνομιλιών με το Ιράν είναι η περικοπή του πυραυλικού του προγράμματος, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Ρόιτερς την προηγούμενη εβδομάδα. Το Ιράν απορρίπτει την απαίτηση αυτή.

Ο Αραγτσί είπε ότι προς το παρόν δεν έχουν διευθετηθεί συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Περιφερειακοί σύμμαχοι, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, εμπλέκονται σε διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψουν μια στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο Αραγτσί είπε πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο.

Ο Αραγτσί, που χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Χακάν Φιντάν «καλές και χρήσιμες» είπε ακόμη πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εμπλακεί με χώρες της περιοχής για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ