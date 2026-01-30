Εξιτήριο για 28χρονο τραυματία του τροχαίου στη Ρουμανία - Aισιοδοξία για τους άλλους δύο

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης ο 28χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο τροχαίο στη Ρουμανία, στο οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Ο 28χρονος μαζί με τον 20χρονο τραυματία διακομίστηκε χθες από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στο «Παπαγεωργίου». O 28χρονος νοσηλευόταν στην χειρουργική κλινική «πρακτικά χωρίς κακώσεις», όπως δήλωσε νωρίτερα ο χειρουργός χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, Κώστας Φορτούνης.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη νευροχειρουργική κλινική και ο κ. Φορτούνης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του. Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, ο κ. Φορτούνης ανέφερε πως ο 20χρονος φέρει κυρίως κακώσεις εγκεφάλου και παρουσιάζει αιμάτωμα μέτριας βαρύτητας.

Η κατάστασή του κρίνεται σταθερή, χωρίς να απαιτείται, προς το παρόν, χειρουργική παρέμβαση ή νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. «Απαιτείται στενή παρακολούθηση και εγρήγορση σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής της κλινικής του εικόνας», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι οι ζωτικές λειτουργίες του 20χρονου τραυματία είναι φυσιολογικές και οι ενδείξεις που αφορούν την αναπνευστική και κυκλοφορική επάρκεια είναι θετικές.

«Το βασικό είναι ότι η κλινική του κατάσταση είναι σταθερή και εάν συνεχίσει έτσι, η εξέλιξή του θα είναι καλή. Βέβαια, σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής της κλινικής του εικόνας θα υπάρξουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, αλλά ήδη έχουν περάσει αρκετές ημέρες από το ατύχημα και δεν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης. Άρα, αισιοδοξώ ότι η πορεία του θα είναι σε καλή κατεύθυνση», προσέθεσε ο κ. Φορτούνης.

Αναφερόμενος στην ψυχολογική κατάσταση του 20χρονου, ο κ. Φορτούνης επισήμανε ότι ο ασθενής εμφανίζει περιτραυματική αμνησία και δεν έχει πλήρη συναίσθηση του γεγονότος. Όπως είπε, έχει έρθει σε επαφή με τους οικείους του, ενώ τον επισκέφθηκαν και φίλοι του. Παράλληλα, τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν όλες οι ειδικότητες του νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων χειρουργοί, νευροχειρουργοί, ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, ωτορινολαρυγγολόγοι, καθώς και ψυχίατροι, ώστε να υπάρξει άμεση υποστήριξη εφόσον χρειαστεί.

Στο μεταξύ, σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ. Είναι αιμοδυναμικά σταθερός και οι γιατροί θα του μειώνουν σταδιακά την καταστολή σήμερα ώστε να ελέγξουν εντός της ημέρας τη νευρολογική του κατάσταση.

Παρασκευή και Σάββατο οι κηδείες των επτά οπαδών

Το τελευταίο αντίο θα πουν, σήμερα και αύριο, συγγενείς και φίλοι, στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους, την περασμένη Τρίτη 27/1, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12:00 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 13:00 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί. Την ίδια μέρα, στις 12:00 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 13:00 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, χθες το απόγευμα, με C130, που πέταξε ως την Τιμισοάρα γι' αυτόν τον σκοπό. Το στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε, γύρω στις 18:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχθούν τις σορούς των συνοπαδών τους και να τις συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί, όπου λίγο αργότερα διαδραματίστηκαν συγκινητικές σκηνές, μόλις άρχισαν να καταφτάνουν οι νεκροφόρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ