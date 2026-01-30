Προκηρύχθηκε το έργο αναβάθμισης του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη ωρίμανση, ο ενιαίος σχεδιασμός και η αποτελεσματική εκτέλεσή του.

Προκηρύχθηκε το έργο της αναβάθμισης του Συνοριακού Σταθμού των Ευζώνων στο Κιλκίς, προϋπολογισμού 23.652.642,21 ευρώ. Στόχος του έργου είναι η ολοκληρωτική αναβάθμιση του κομβικού Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου και εξόδου από τη χώρα.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί με τα χαρακτηριστικά της αναβάθμισης του Συνοριακού Σταθμού στους Κήπους Έβρου, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη ωρίμανση, ο ενιαίος σχεδιασμός και η αποτελεσματική εκτέλεσή του.

Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, «η αναβάθμιση των Συνοριακών Σταθμών συνιστά απόλυτη προτεραιότητά μας. Μετά τους Κήπους στον Έβρο, προκηρύχθηκε πλέον και το έργο της αναβάθμισης του Συνοριακού Σταθμού στους Ευζώνους Κιλκίς, υποστηρίζοντας στην πράξη τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την ενίσχυση των χερσαίων συνόρων της χώρας. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, που επιβεβαιώνει τη συνεκτική πολιτική επιλογή της Πολιτείας να επενδύσει συστηματικά στις πύλες εισόδου της χώρας. Επιλογή που έχει να κάνει με την ενίσχυση της ασφάλειας, με τη λειτουργικότητα και την επιχειρησιακή επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και με τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επαγγελματιών, των επισκεπτών και των πολιτών της χώρας, η οποία υλοποιείται με συνέπεια και κατά προτεραιότητα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ρόλο μας, διασφαλίζοντας ότι τα έργα στρατηγικής σημασίας περνούν από τον σχεδιασμό στην πράξη».

Η αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων εκτιμάται πως θα ενισχύσει την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, θα βελτιώσει ουσιαστικά τη λειτουργία των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον σταθμό, θα αναβαθμίσει την εικόνα της χώρας στα βόρεια σύνορα και θα στηρίξει τη διασυνοριακή οικονομική και εμπορική δραστηριότητα.

Φορέας ωρίμανσης του έργου είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), ενώ επικεφαλής σε επίπεδο αρμοδιότητας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του θεσμικού και χρηματοδοτικού σχεδιασμού για τις συνοριακές υποδομές της χώρας. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης έχει τον κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου, με γνώμονα τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη νομοθεσία της ΕΕ και με στόχο την έγκαιρη και ποιοτική παράδοσή του.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί για τις 9 Μαρτίου 2026.