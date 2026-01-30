Μητσοτάκης για αυξήσεις μισθών: «Το είπαμε, το κάναμε»

Παραθέτοντας ένα απόσπασμα των εξαγγελιών στη ΔΕΘ η ανάρτηση καταλήγει με τα λόγια του πρωθυπουργού: «Το είπαμε και το κάνουμε!».

«Σταματήστε για λίγο να σκρολάρετε. Είναι σημαντικό. Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, λόγω της ακρίβειας και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο ΤikTok για τις αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα από την εφαρμογή των φορολογικών ελαφρύνσεων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ.

«Όμως, από σήμερα μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν στα εκκαθαριστικά τους πραγματικές αυξήσεις μισθών λόγω της μείωσης φόρων, τις οποίες ψηφίσαμε με τον προϋπολογισμό του 2026. Αυτές οι αυξήσεις που θα δείτε αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και +2 μισθούς τον χρόνο, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και κυρίως την οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή πόσα παιδιά έχετε. Τον Σεπτέμβριο, στη ΔΕΘ είχαμε ανακοινώσει ξεκάθαρα φοροελαφρύνσεις για: οικογένειες με παιδιά, νέους που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους ζωή, φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη».

