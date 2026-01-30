Ο καλύτερος μήνας των τελευταίων 2,5 ετών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Ο καλύτερος μήνας των τελευταίων 2,5 ετών και ένας από τους καλύτερους της πενταετίας αποδείχθηκε ο Ιανουάριος για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ. Τζίρος-μαμούθ 2,67 δισ. ευρώ διακινήθηκε στο ταμπλό αυτή την εβδομάδα.

Ο καλύτερος μήνας των τελευταίων 2,5 ετών και ένας από τους καλύτερους της πενταετίας αποδείχθηκε ο Ιανουάριος για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Παρά τη διήμερη διόρθωση, που λειτούργησε ως εκτόνωση μετά τα υψηλά κέρδη που είχαν προηγηθεί, ο μήνας έκλεισε με συνολικά κέρδη 9,15% για τον Γενικό Δείκτη, που αποτελεί την υψηλότερη ποσοστιαία μηνιαία άνοδο από τον Μάιο του 2023. Ταυτόχρονα, σε σύνολο 61 μηνών, από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι σήμερα, η επίδοση του φετινού Ιανουαρίου για τον Γενικό δείκτη είναι η 6η υψηλότερη.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε ενισχυμένος 2,19%, έχοντας στο ενεργητικό του αλλεπάλληλα πολυετή υψηλά, με καταλύτη την απόφαση της MSCI να επισπεύσει τη διαδικασία για την αναβάθμιση του ΧΑ στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών. Εξέλιξη που εκτόξευσε μέσα στην εβδομάδα την αξία των συναλλαγών στα 2,67 δισ. ευρώ - εκ των οποίων τα 2 δισ. διακινήθηκαν στο τριήμερο 27-29/1.

Ο κλάδος των τραπεζών υπήρξε πρωταγωνιστής, με τον ΔΤΡ να κλείνει την εβδομάδα ενισχυμένος σε 2,83%, και με τα συνολικά κέρδη για τον Ιανουάριο να διαμορφώνονται σε 17,91%.

Καθοριστική υπήρξε η συνδρομή και μη τραπεζικών blue chips. Σε επίπεδο μεμονωμένων τίτλων, τα υψηλότερα κέρδη της εβδομάδας σημείωσε η ElvalHalcor ενισχυμένη 13,34%, και ακολούθησαν οι Viohalco και Cenergy με συνολική άνοδο 9,06% και 8,99%.

Σε μηνιαία βάση, στην κορυφή της κατάταξης του Ιανουαρίου βρέθηκαν τα κέρδη 30,79% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ακολούθησε η Cenergy με 29,33%, η Τρ. Πειραιώς με 25,26%, η ElvalHalcor με 23,14%, η Eurobank με 20,73%, ενώ σε διψήφια ποσοστά ενισχύθηκαν και οι μετοχές των Τρ. Κύπρου (+17,63%), ΕΤΕ (+14,73%), Alpha Bank (+13,13%), Optima (+12,32%) και Aktor (+11,02%).

Την Παρασκευή, παρά τις εναλλαγές προσήμου κατά το πρώτο δίωρο της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης από τις 12:00 περίπου και μετά κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος. Οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν τελικά στο χαμηλό ημέρας των 2.314,88 μονάδων με απώλειες 0,85%. Με εναλλαγές προσήμου κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης ο τραπεζικός δείκτης, πριν ολοκληρώσει και αυτός στα χαμηλά ημέρας, με απώλειες 1,16% στις 2.704,74 μονάδες.

Η αγορά σε κάθε περίπτωση διατηρεί επαφή με τα πρόσφατα υψηλά 16 ετών, και η διήμερη διόρθωση δεν θέτει σε αμφισβήτηση τη μεσο-μακροπρόθεσμη τάση, αντιθέτως εκλαμβάνεται ως μια χρήσιμη παύση.

Στα βασικά χαρακτηριστικά της τελευταίας συνεδρίασης του Ιανουαρίου και ο σημαντικά μειωμένος τζίρος, σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, καθώς την Παρασκευή διαμορφώθηκε σε 388,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €24,06 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Στο σύνολο του ταμπλό 41 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 75 σε αρνητικό και 34 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.

Πιέσεις στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap την Παρασκευή ξεχώρισε η άνοδος 1,97% της Helleniq Energy, που στο τελευταίο ημίωρο της συνεδρίασης εκτινάχθηκε στα 9,07 ευρώ. Ακολούθησαν η Cenergy ενισχυμένη 1,36% στα 19,40 ευρώ, και η Coca-Cola HBC -που κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών- με κέρδη 1,24% στα 45,88 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν και οι μετοχές των Alpha Bank (+0,75%) και ΕΥΔΑΠ (+0,42%) στα €4,05 και €7,20 ευρώ αντίστοιχα.

Χωρίς μεταβολή στα 14,96 ευρώ ολοκλήρωσε η Aegean, όπως και η Aktor στα 10,88 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι ElvalHalcor και Τιτάν με απώλειες 3,74% και 3,57%, ακολούθησε η Metlen με απώλειες 2,62% και η ΕΤΕ με κλείσιμο στα 14,91 ευρώ (-2,16%). Περί του 2% υποχώρησε και ο ΟΠΑΠ στα 17 ευρώ, μεταξύ 1,4%-1,6% οι απώλειες για τους τίτλους των ΔΑΑ, Τρ. Πειραιώς, Viohalco και Σαράντης, ενώ άνω του 1% υποχώρησαν και οι Lamda Development (-1,39%) και Eurobank (-1,24%).

Πτωτικά σε ποσοστό που δεν ξεπέρασε το 1% κινήθηκαν και οι μετοχές των ΔΕΗ (-0,80%), ΟΤΕ (-0,63%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,48%), Jumbo (-0,32%), Τρ. Κύπρου (-0,21%), Optima (-0,12%) και Motor Oil (-0,06%).