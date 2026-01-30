Κομισιόν: «Κίτρινη κάρτα» στην Ελλάδα για πυροβολα όπλα και καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις ευρωπαϊκών οδηγιών σε τρεις βασικούς τομείς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις ευρωπαϊκών οδηγιών σε τρεις βασικούς τομείς: για τα πυροβόλα όπλα, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή καταχώριση και ασφαλής αποθήκευση, για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικά εγκλήματα με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, και για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία των θυμάτων και εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε αιτιολογημένη γνώμη ή παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πυροβόλα όπλα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στην Ελλάδα [INFR(2025)2218] και τη Ρουμανία [INFR(2025)2219] λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων διατάξεων της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα [οδηγία (ΕΕ) 2021/555], οι οποίες αφορούν την καταχώριση και την ασφαλή αποθήκευση των πυροβόλων όπλων. Η οδηγία για τα πυροβόλα όπλα καθορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα για την απόκτηση, την κατοχή και την εμπορική ανταλλαγή μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων, για παράδειγμα πυροβόλων όπλων που χρησιμοποιούνται για σκοποβολή και κυνήγι. Οι κανόνες δυνάμει της οδηγίας επιτρέπουν τη νόμιμη χρήση, την κυκλοφορία και το εμπόριο εντός της ΕΕ πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών και πυρομαχικών για μη στρατιωτική χρήση. Παράλληλα η οδηγία διατηρεί υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας έναντι εγκληματικών πράξεων και της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής σε 8 κράτη μέλη λόγω μη κοινοποίησης των εθνικών μέτρων μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2023/2123, με την οποία τροποποιείται η απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, με σκοπό την εναρμόνισή της με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η οδηγία διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τρομοκρατικά εγκλήματα αποτελεσματικά και με ασφάλεια, διασφαλίζοντας παράλληλα ισχυρές εγγυήσεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2023/2123 έως την 1η Νοεμβρίου 2025. Η απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα. Η οδηγία επανεξετάζει και επικαιροποιεί τις διατάξεις της ώστε να ευθυγραμμιστούν με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, η οποία θεσπίζει κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων. Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Σλοβενία δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα μέτρα τους στην Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2019)2230] λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο της οδηγίας 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Οι κανόνες της ΕΕ υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η οδηγία περιλαμβάνει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων και εισάγει διατάξεις για την ενίσχυση της πρόληψης των εγκλημάτων αυτών και της προστασίας των παιδιών-θυμάτων. Η οδηγία απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να προωθούν την τακτική κατάρτιση των υπαλλήλων και να διασφαλίζουν ότι στους παραβάτες διατίθενται αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης. Η Ελλάδα μετέφερε εσφαλμένα ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη συνδρομή που παρέχεται στα παιδιά-θύματα, άλλα θύματα και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης. Ελλείψει ορθής μεταφοράς των κανόνων αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.