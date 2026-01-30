Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Κάτω από το 5% το ποσοστό της Capital Group

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εθνική Τράπεζα: Κάτω από το 5% το ποσοστό της Capital Group
Πλέον η έμμεση συμμετοχή του Capital Group διαμορφώθηκε στο 4,98%, με την επενδυτική να ελέγχει 45.507.637 δικαιώματα ψήφου.

Σημαντική μεταβολή στη μετοχική της σύνθεση ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό για αλλαγή στα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Capital Group.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας από την εταιρεία “The Capital Group Companies, Inc.”,με ημερομηνία 22.01.2026, η Τράπεζα γνωστοποιεί με την παρούσα, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές που κατέχει έμμεσα η “The Capital Group Companies, Inc.”, κατήλθε στις 21.01.2026 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, το έμμεσο ποσοστό της “The Capital Group Companies, Inc.” διαμορφώθηκε στο 4,98% ήτοι στα 45.507.637 δικαιώματα ψήφου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι αλλάζει στους μισθούς από σήμερα: 6 παραδείγματα

Πού άνοιξαν νέα καταστήματα Pizza Hut και Burger King

Τεκτονικές αλλαγές λόγω Καρυστιανού - Το αίτιο και το αιτιατό - Συνεδριακές πράσινες αλχημείες

tags:
Εθνική Τράπεζα
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider