Εθνική Τράπεζα: Κάτω από το 5% το ποσοστό της Capital Group

Πλέον η έμμεση συμμετοχή του Capital Group διαμορφώθηκε στο 4,98%, με την επενδυτική να ελέγχει 45.507.637 δικαιώματα ψήφου.

Σημαντική μεταβολή στη μετοχική της σύνθεση ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό για αλλαγή στα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Capital Group.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας από την εταιρεία “The Capital Group Companies, Inc.”,με ημερομηνία 22.01.2026, η Τράπεζα γνωστοποιεί με την παρούσα, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές που κατέχει έμμεσα η “The Capital Group Companies, Inc.”, κατήλθε στις 21.01.2026 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, το έμμεσο ποσοστό της “The Capital Group Companies, Inc.” διαμορφώθηκε στο 4,98% ήτοι στα 45.507.637 δικαιώματα ψήφου.