Χρυσοχοΐδης: Το έγκλημα δεν σταματάει - Θέλει επαγρύπνηση και διαρκή δουλειά

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤNews, μίλησε για τα κρίσιμα ζητήματα της ασφάλειας, της εγκληματικότητας και του οργανωμένου εγκλήματος, τις παρεμβάσεις της ΕΛΑΣ, τις διαδηλώσεις, το σωφρονιστικό σύστημα, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις, στέλνοντας σαφή μηνύματα για τη λειτουργία των θεσμών και την κοινωνική ειρήνη.

Σχετικά με το δυστύχημα στα Τρίκαλα, ο κ. Χρυσοχοϊδης ανέφερε: «Ποιος τολμά να νοθεύσει μια έρευνα για πέντε γυναίκες εργάτριες που χάθηκαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο; Ας περιμένουμε να βγάλουν οι αρμόδιοι τα συμπεράσματά τους και μετά ας παραδοθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη για να δικαστούν». Επίσης, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση οφείλει, και αυτό κάνει τώρα στην υπόθεση του εργοστασίου των Τρικάλων, έχει αναθέσει στα υπεύθυνα όργανα, που είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, όλοι οι αρμόδιοι να διερευνήσουν το πρόβλημα. Γιατί να εμπλακεί η κυβέρνηση σε αυτό;».

Για την οδική ασφάλεια τόνισε πως «αξία έχει το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών των δράσεων-ελέγχων που κάνουμε και θέλω να σας πω το εξής, ότι μέρα με τη μέρα διαμορφώνεται μια κοινωνική συνείδηση που λέει "απόψε θα βγούμε έξω, ένας δεν θα πιει. Απόψε θα βγούμε έξω και θα πάρουμε ταξί". Αυτό, λοιπόν, είναι μια νέα αντίληψη των πραγμάτων. Μια νέα φιλοσοφία, μια νέα κουλτούρα και μια νέα κοινωνική συμπεριφορά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Όσον αφορά τις αγροτικές συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας επεσήμανε ότι «σε όλες τις μικρές συγκεντρώσεις, δηλαδή μέχρι 150-200 άτομα, δεν κλείνουν οι δρόμοι. Υπάρχει μια ομάδα 50 γυναικών άοπλων αστυνομικών, που οριοθετούν τη συγκέντρωση και η φροντίδα της αστυνομίας είναι να μη διαλυθεί η συγκέντρωση. Να γίνει η συγκέντρωση. Να προκαλέσει κατά το δυνατόν λιγότερη όχληση. Να μην προκαλεί κατά το δυνατόν προβλήματα στους άλλους πολίτες». «Οι αγρότες δεν έκλεισαν όλους τους δρόμους. Είχαμε παράλληλους δρόμους, παρακαμπτήριες για να κυκλοφορούν οι πολίτες. Βάλαμε ορισμένες κόκκινες γραμμές και εκεί εφαρμόστηκε ο νόμος, δηλαδή σε αεροδρόμια, λιμάνια, κρίσιμες υποδομές, έτσι ώστε να μην παραλύσει η χώρα και, τελικά, το καταφέραμε», πρόσθεσε.

Σχετικά με την παραβατικότητα στην Κρήτη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε: «Ό,τι αναλαμβάνουμε, το κάνουμε με ευθύνη και όχι απλά για να δημιουργούμε επικοινωνιακά εκρηκτικά γεγονότα ή να πετάμε καπνό. Αυτό που αναλάβαμε, δηλαδή να χτίσουμε καινούργιες υπηρεσίες του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς επίσης και καινούργιες υπηρεσίες σε εκείνες τις περιοχές που δημιουργούν προβλήματα, το κάναμε». «Τρεις οικισμοί νοτίως του Ψηλορείτη και δύο οικισμοί βορείως του Ψηλορείτη είναι οι παραβατικές περιοχές στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει παραβατικότητα, δεν έχει εγκληματικότητα. Δέχεται τόσα εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και δεν υπάρχει ούτε μία κλοπή. Άρα, λοιπόν, πάνω σε αυτό, γίνονται έρευνες και πολύ σύντομα θα υπάρχουν αποτελέσματα. Τότε θα δείτε την αστυνομία να οδηγεί στη δικαιοσύνη όλους εκείνους, οι οποίοι παραβατούν και ακολουθούν αυτές τις παράνομες πρακτικές», συμπλήρωσε. Όπως είπε, «στην Κρήτη κατέχουν πάρα πολλοί -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- νομίμως όπλα. Αυτά όλα επανεξετάζονται τώρα, όλες αυτές οι άδειες. Ταυτόχρονα γίνονται έρευνες ουσιαστικές και θα το δείτε στο άμεσο μέλλον, ώστε τα παράνομα όπλα που διακινούνται να έρθουν στην κατοχή της αστυνομίας».

Για τις εγκληματικές ομάδες και την ίδρυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέφερε πως «όλα τα πράγματα χρειάζονται αντιμετώπιση. Εγώ είμαι πολιτικός προϊστάμενος της αστυνομίας και οφείλω κάθε φορά να δημιουργώ θεσμούς, οι οποίοι θα καταπολεμούν τα προβλήματα. Προς το τέλος του 2024 δημιουργήθηκε μια νέα υπηρεσία. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το λεγόμενο ελληνικό FBI. Μέσα σε 14 μήνες συνέλαβε 1.550 κατηγορούμενους. Πεντακόσιοι πενήντα από αυτούς έχουν προφυλακιστεί και οι υπόλοιποι είναι έξω με όρους. Αυτό είναι ένα πρωτοφανές νούμερο, μέγεθος που σημαίνει ότι όλοι οι κακοποιοί του οργανωμένου εγκλήματος αρχίζουν, πια, και αντιμετωπίζουν την απειλή της υπηρεσίας αυτής, η οποία είναι άξια, ικανή, αποτελεσματική». Επίσης, σημείωσε ότι «μέχρι το 2023 δεν είχε εξιχνιαστεί καμιά δολοφονία της Greek Mafia. Τώρα, έχουν εξιχνιαστεί όλες οι δολοφονίες που οφείλονται σε συμβόλαια».

Αμέσως μετά ο κ. Χρυσοχοϊδης τόνισε ότι «τα σωφρονιστικά μας καταστήματα είναι πολύ παλιά και είναι λίγα. Όμως, αυτήν τη στιγμή σχεδιάζουμε την κατασκευή επτά νέων σωφρονιστικών καταστημάτων και ξεκινούν άμεσα. Έχει εξασφαλιστεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Προχωράμε προς την κατεύθυνση αυτή». «Έχουμε υπερπληθυσμό στα σωφρονιστικά καταστήματα. Γι' αυτό τώρα θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή το βραχιολάκι, και έτσι κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, για παράδειγμα, είναι στις φυλακές για οικονομικά θέματα και δεν πρέπει να είναι μες στη φυλακή. Το βραχιολάκι μπορεί να λύσει ένα ζήτημα».

Όσον αφορά τα ζητήματα εγκληματικότητας επεσήμανε: «Όταν ανέλαβα το υπουργείο, αρχές του 2024, το θέμα της ασφάλειας στις μετρήσεις ήταν δεύτερο θέμα. Τώρα δεν ανιχνεύεται. Άρα, λοιπόν, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, ένας αγώνας από τους αστυνομικούς μας, από τις υπηρεσίες μας, να επιβάλλουν κλίμα κοινωνικής ειρήνης και ασφάλειας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Αλλά το έγκλημα δεν σταματάει. Θέλει προσοχή, θέλει επαγρύπνηση, θέλει διαρκή δουλειά». Για το ζήτημα της ασφάλειας των γυναικών, είπε ότι «το ερώτημα "αν μπορεί μια γυναίκα να κυκλοφορεί τη νύχτα μόνη της και πού μπορεί να κυκλοφορεί", αποτελεί παγκοσμίως, σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου, τον δείκτη για την ασφάλεια μιας χώρας. Ήταν ένα εύλογο ερώτημα και για μένα. Είναι ένας δείκτης που προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Δεν είμαστε ιδανικά. Η απάντηση είναι, δεν μπορεί να κυκλοφορεί οπουδήποτε μια γυναίκα σήμερα στη χώρα μας. Υπάρχουν περιοχές και γειτονιές που είναι δύσκολα μια γυναίκα μόνη της να περπατάει στον δρόμο. Γι' αυτό χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη παρουσία της αστυνομίας. Γι' αυτό χρειάζεται πολύς φωτισμός από τους δήμους. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία χρειάζονται χειρισμό, και αστυνομικό και κοινωνικό».

Σχετικά με τους ισχυρισμούς περί αστυνομικής βίας σε διαδηλώσεις, ο υπουργός υπογράμμισε πως «μια κυβέρνηση, και η χώρα συνολικά, το ζήτημα της αστυνομικής βίας πάντα πρέπει να το έχει υπ' όψιν για να το διαχειριστεί, αν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν ξαφνικά και μπορεί να εκδηλωθεί. Ποτέ δεν πρέπει να εφησυχάζει κανείς». «Υπάρχουν ακόμα κάποιοι και συμπολίτες μας που πιστεύουν ότι υπάρχουν αστυνομικοί, οι οποίοι ντύνονται προβοκάτορες, μπαίνουν στις συγκεντρώσεις, δέρνουν τους αστυνομικούς, δέρνουν πολίτες, βγαίνουν μετά από τις πορείες και ξαναντύνονται αστυνομικοί. Αυτό είναι ένας παραλογισμός και υπεκφυγή κάποιων, οι οποίοι θέλουν να ανέχονται τη βία. Η αστυνομία έχει τη δική μου κατεύθυνση που είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να διαταράσσουμε τη λειτουργία μιας συγκέντρωσης, μιας διαδήλωσης. Η διαδήλωση πρέπει να ολοκληρωθεί ειρηνικά. Αυτό είναι προς το συμφέρον της αστυνομίας. Οποιαδήποτε επεισόδια προκύπτουν, προκύπτουν από ομάδες οι οποίες έρχονται για αυτόν τον λόγο. Όλα τα άλλα είναι, πραγματικά, προβοκατόρικα, είναι ψέματα και δεν έχουν καμιά θέση στη Δημοκρατία μας, ούτε στην Ελληνική Αστυνομία», συμπλήρωσε.

Για την εκπαίδευση των αστυνομικών σημείωσε ότι «εφέτος ξεκινάει η λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας σαν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή ανεξάρτητο πρόσωπο και οργανισμός σε σχέση με τον οργανισμό της αστυνομίας. Θα πάρει χαρακτηριστικά πιο πανεπιστημιακά. Αυτό είναι μια ευκαιρία να βελτιώσουμε σημαντικά την εκπαίδευση, αλλά, κυρίως, τη διαρκή εκπαίδευση. Και εδώ θέλει πολλή δουλειά».

Τέλος, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, τόνισε ότι «αυτό που πρέπει να είναι πρώτα από όλα ο πολιτικός είναι να βοηθά τον τόπο του, να έχει ρίζες, να μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εγώ είμαι βουλευτής σε μια περιοχή, η οποία είναι από τις πιο υστερημένες στη δυτική Αθήνα. Υπάρχει λαϊκός κόσμος, λαϊκές πόλεις, θέλουμε υποδομές και ο βουλευτής πρέπει να είναι μπροστάρης στην ικανοποίηση μιας σειράς προτεραιοτήτων». «Στο υθπουργείο Προστασίας του Πολίτη λειτουργώ πάλι ως πολιτικός. Ποια είναι η δουλειά μου; Να αλλάζω τα πράγματα, να φέρνω νέους θεσμούς και να μπορώ να προσαρμόζω στις ανάγκες της κοινωνίας, με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνει κάθε φορά η ΕΛΑΣ. Δηλαδή, να μπορεί η ΕΛΑΣ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Γι' αυτό μειώθηκε το ενδιαφέρον του κόσμου για την ασφάλεια, γιατί ακριβώς γίνεται αυτή η δουλειά. Κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, ανταποκρινομάστε στις ανάγκες της κάθε γειτονιάς», επεσήμανε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ