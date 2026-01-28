Παπαθανάσης: Από Μάιο οι αιτήσεις για το νέο «Ανακαινίζω»

Θα αφορά όχι μόνο σπίτια που είναι κλειστά για δύο χρόνια, προκειμένου να δοθούν προς ενοικίαση, αλλά και οικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» από τον Μάιο, που θα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών αλλά και εργασιών ανακαίνισης, προανήγγειλε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι το νέο αυτό πρόγραμμα, το πρώτο του είδους στην Ευρώπη, θα αφορά όχι μόνο σπίτια που είναι κλειστά για δύο χρόνια, προκειμένου να δοθούν προς ενοικίαση, αλλά και οικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

Ο υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι δεν θα δοθεί παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα κλείσει στο τέλος Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τον Ιανουάριο η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, είχε αναφερθεί στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», σε τηλεοπτική της συνέντευξη, όπου είχε τονίσει τη σαφή διαφορά μεταξύ του υφιστάμενου και του νέου προγράμματος που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Όπως είχε σημειώσει, το ισχύον πρόγραμμα παρέχει επιδότηση έως 60% και έως 8.100 ευρώ για εργασίες ύψους έως 13.500 ευρώ. Αντίθετα, το νέο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να ανοίξει εντός των πρώτων μηνών του 2026, συνιστά πολύ πιο ισχυρό κίνητρο, με επιδότηση που φτάνει έως και το 90% και ποσό έως 36.000 ευρώ, με στόχο την ενεργοποίηση χιλιάδων κλειστών και παλαιών κατοικιών.

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε τη δημιουργία δύο νέων ταμείων: Το κοινωνικό κλιματικό ταμείο που θα στηρίξει τους ευάλωτους συμπολίτες μας και θα περιλαμβάνει και στεγαστικά προγράμματα ύψους 4,7 δισ. ευρώ και το ταμείο εκσυγχρονισμού, που θα περιλαμβάνει προγράμματα ύψους 1,7 δισ. ευρώ με σκοπό την ανακαίνιση υποδομών, όπως τα ΜΜΜ.