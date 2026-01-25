Ειδήσεις | Ελλάδα

Πάτρα: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον άνδρα, και στη συνέχεια διακομιστηκε με ασθενοφόρο νοσοκομείο.

Ο 75χρονος παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ Τάσος Ιορδανίδης, είναι ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός μέσα από το σπίτι του το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες, στην περιοχή του Καστελλόκαμπου στην Πάτρα.

Οι άντρες Πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο, ξεκίνησαν την κατάσβεση και στο εσωτερικό του σπιτιού εντόπισαν τον 75χρονο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για έκρηξη που σημειώθηκε στη οικία. Η φωτιά μάλλον ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου βρέθηκαν τα «μάτια» ανοιχτά.

Ο κρότος που ακούστηκε ήταν από γκαζάκια που είχε ο ιδιοκτήτης στο χώρο. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον άνδρα, και στη συνέχεια διακομιστηκε με ασθενοφόρο νοσοκομείο.

