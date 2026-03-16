Νέα πλήγματα στο Αφγανιστάν από πακιστανικά αεροσκάφη - Εκρήξεις στην Καμπούλ

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) αφηγήθηκαν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, ύστερα από αεροπορική επιδρομή.

Η αφγανική κυβέρνηση κατηγόρησε απόψε το Πακιστάν ότι έπληξε ένα «κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά» στην Καμπούλ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς αμάχους. Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσε πως εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές, υποστηρίζοντας όμως ότι έπληξε «στρατιωτικές και τρομοκρατικές» εγκαταστάσεις.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) αφηγήθηκαν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, ύστερα από αεροπορική επιδρομή.

«Το πακιστανικό καθεστώς παραβίασε για άλλη μια φορά τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, στοχεύοντας νοσοκομειακή μονάδα απεξάρτησης στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν τοξικομανείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καταδικάζοντας την πακιστανική επίθεση ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Η πακιστανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της εξαπέλυσαν «στοχευμένες επιθέσεις» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών που εξυπηρετούν τρομοκράτες» στην Καμπούλ και στην ανατολική επαρχία Νανγκαρχάρ, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Εδώ και μήνες οι εχθροπραξίες μεταξύ του Πακιστάν και του Αφγανιστάν συνεχίζονται, με το Ισλαμαμπάντ να κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο σε μαχητές του κινήματος των πακιστανών Ταλιμπάν (TTP), οι οποίοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για φονικές επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος. Οι αφγανικές αρχές το διαψεύδουν.

Έπειτα από μια κλιμάκωση τον Οκτώβριο που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, οι συγκρούσεις μειώθηκαν χωρίς όμως ποτέ να σταματήσουν. Ωστόσο, κλιμακώθηκαν εκ νέου μετά τα πακιστανικά πλήγματα στις 26 Φεβρουαρίου, με το Ισλαμαμπάντ να κάνει λόγο για «ανοικτό πόλεμο».

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA) ανέφερε την Παρασκευή ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου, όταν κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες με το Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ