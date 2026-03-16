Reuters: Εγκρίθηκε η αναβάθμιση 38 F-16 σε Viper

Ελληνική κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε τη Δευτέρα την αγορά ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεροπορικής άμυνας που καλύπτει και τα drones καθώς και την αναβάθμιση 38 μαχητικών αεροσκαφών F-16 έναντι συνολικού κόστους περίπου 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα δημοσίευμα του Reuters.
«Η κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε το έργο, καθώς και την αναβάθμιση των F-16», δήλωσε ανώτερη πηγή με άμεση γνώση του θέματος προσθέτοντας πως η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.
Σημειώνεται ότι τα 38 F-16 θα αναβαθμιστούν σύγχρονη έκδοση «Viper». Η Ελλάδα διαθέτει στόλο περίπου 150 F-16 και έχει ήδη αναβαθμίσει περίπου 40 από αυτά.
Επιπλέον, η επιτροπή έδωσε πράσινο φως για την αναβάθμιση τεσσάρων παλαιών φρεγατών MEKO 200 και για μια συμφωνία συντήρησης στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών C29J.
Η νέα αγορά θα πρέπει να εγκριθεί από το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της χώρας σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, το ΚΥΣΕΑ.