Πολιτική | Διεθνή

Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι
Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα στο Αμπού Ντάμπι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα στο Αμπού Ντάμπι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Οι τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου ξεκίνησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χθες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού θα συμμετάσχουν σήμερα στις συνομιλίες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Xiaomi: Συστήνει τη νέα σειρά smartphones Redmi Note 15 5G και κάνει άνοιγμα στις... λευκές συσκευές

Τα 10 κρασιά που άλλαξαν τον κόσμο - Ένα από την Ελλάδα

Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν πλέον την παραδοσιακή καριέρα και χτίζουν επαγγελματικό portfolio

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πόλεμος
ΗΠΑ
ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider