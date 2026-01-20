Νταβός: Ο Κάρνεϊ εξέφρασε την απόλυτη στήριξη του Καναδά στη Γροιλανδία και τη Δανία

Παράλληλα τόνισε πως ο Καναδάς αντιτίθεται σθεναρά σε όποιους δασμούς των ΗΠΑ λόγω του στόχου του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προσέφερε σήμερα τη «σταθερή» του υποστήριξη στη Γροιλανδία και τη Δανία, υπογραμμίζοντας το «δικαίωμά τους» να αποφασίσουν για το μέλλον του μεγάλου αρκτικού νησιού, το οποίο εποφθαλμιά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δράσουν από κοινού, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων), είμαστε στο μενού», πρόσθεσε ο Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δηλώνοντας ότι «κάθε μέρα μας υπενθυμίζει ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλης αντιπαλότητας μεταξύ δυνάμεων».

Παράλληλα τόνισε πως ο Καναδάς αντιτίθεται σθεναρά σε όποιους δασμούς των ΗΠΑ λόγω του στόχου του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία. «Ο Καναδάς αντιτίθεται σθεναρά στους δασμούς για τη Γροιλανδία και ζητά στοχευμένες συνομιλίες για την επίτευξη των κοινών μας στόχων για ασφάλεια και ευημερία στην Αρκτική», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ